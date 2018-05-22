「乙炔大盜」出獄再犯案 破窗偷包再盜刷

林嫌慣竊出獄後再度犯案。（陳鴻偉翻攝）

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林嫌打破車窗四處行竊。（陳鴻偉翻攝）
警方起獲大批未變賣的贓物。（陳鴻偉翻攝）
「乙炔大盜」出獄再犯案　破窗偷包再盜刷

45歲林姓慣竊，9年前趁獅子會新北某會長出國時，用乙炔破壞被害人景美住家，潛入竊取700多萬元的現金、珠寶，後遭警方逮捕，林嫌出獄後持續犯案，騎贓車在路邊閒晃，發現汽車內有筆電、名牌包，就打破車窗行竊，還拿對方的信用卡到百貨公司盜刷，陸續犯下3起以上案件。

文山一警分局獲報後循線追查，副分局長楊坤明當年任職北市刑大肅竊組長，正是逮捕林嫌的警察，他看到同仁調閱監視器時，一眼就認出林的身份，警方日前在桃園將他逮捕，林看到楊坤明時，忍不住抱怨：「夠有衰，難怪你們馬上找到我…」

文山一分局偵查隊長黃念生指出，林因缺錢花用，2009年時開偷來的贓車前往景美高姓獅子會長住家，用乙炔破壞潛入，偷取名錶、鑽石及珠寶700餘萬，林事後遭刑大肅竊組逮捕，入獄服刑今年初才獲釋。

警方調查，林不知悔改持續犯案，先偷來1部機車，然後在文山區一帶找尋目標，看到車內有貴重物品，便趁深夜時敲破車，竊取筆電、名牌包及零錢，其中更有被害人的信用卡，被林拿去盜刷4萬9000餘元的3C產品。

警方獲報後展開追查，副分局長楊坤明一看到歹徒形貌，直言：「這好像那個乙炔大盜！」專案人員循線查知林的桃園住所，前往將林逮捕，起獲尚未變賣的包包及筆電，全案依竊盜罪移送法辦。

(中時 )

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