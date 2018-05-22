才上班一個半月告知「有了」 老闆聽了崩潰

2018年05月22日 15:53 中時電子報 張達智

如果你是老闆，你的員工在到職一個半月後告訴你她懷孕了，你會有什麼反應？

一名網友在「爆怨公社」發文：「女員工面試時一切正常，來工作1個月半之後才告知已經懷孕快3個月，接下來可能會請產假之類的」，原PO問女員工當初面試為何不說？女員工哭訴之前求職告知懷孕，一直找不到工作，因此不敢說。

原PO問網友，「如果你是那個老闆，你還會留下她繼續工作嗎？」，引發網友熱烈討論。

有網友認為「說謊不用」、「不老實講，要是她剛進來請她搬重物結果害她流產，老闆不就衰小？」、「現在能隱瞞懷孕騙入職…那是不是之後能隱瞞意外來敲我竹槓？」。

但也有網友說「我們公司也遇到一樣的問題，換來的是一個產後很棒的助理。公司不體諒員工又怎麼留的住人材呢？」、「我們國家對孕婦的政策真的不夠好，再不改進。等著生育率越來越低，滅國吧」、「法律早就規定不得因懷孕因素就業歧視，當然我知道老闆面試時又是另一回事，既然知道老闆不鳥法令，員工何必誠實交代？」

根據性別工作平等法第11條第2項規定「工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由」倘雇主違反上開規定，其規定或約定無效；勞動契約之終止不生效力。

(中時電子報)