《空汙法》協商 「會同經濟部」霸王條款無共識

2018年05月22日 16:14 中時 郭建伸

為趕在臨時會三讀，立法院朝野黨團今進行《空氣汙染防制法》協商，不過因政院版明定，環保署制定汙染源排放的總量管制時，需「會同經濟部」，被外界視為霸王條款。雖然藍綠立委都認為應採「會商」字眼，否則等同被經濟部架空，但環保署仍堅持，維持現行「會同」作法。由於關鍵條文仍無共識，將待周五第三次協商。

針對會同爭議，環保署長李應元首先說明，所有法規中，有1702條法規有「會同」的字眼，681條法規有「會商」的字眼；有些事情兩個部會要一起出面，如果是「會同」，經濟部要蓋章、編預算與人力，否則若部長換人當，原本講好要換鍋爐、處理空汙問題恐會失去督促效力。

藍委蔣萬安質疑，環保署原本去年6月就是預告「會商」版本，但最後沒辦法堅持，現在卻告訴外界要改成「會同」，難道是環保署一時糊塗？要求李應元說明。藍委許淑華批評，過往經濟部都以擔憂興建工廠為理由，自從有總量管制規定後都採會同字眼，導致效力不彰，環保數被架空。

藍委李彥秀比喻，環保署跟經濟部地位一樣大，若發生空汙環保署卻不能自己做主，恐要讓行政院長、總統自己下來喬，認為會同萬萬不可。

綠委陳曼麗則說，第12條再委員會審查時立委都是認為改為會商，但環保署堅持不讓，所以才送交朝野協商，但《空汙法》其他條文若涉及其他部會，都是用「會商」字眼，恐讓外界認為是純粹是護航經濟部，恐讓環保署立場站不穩；綠委劉建國則說，環保署在審查法案時，態度就「非常可議」。

針對立委要求說明，李應元回應，過去確實經濟部門聲量較大，造成過去會同造成的弊病，但行政院長賴清德親自主持空汙記者會有提到，空汙跟少子化是國安危機，不能只有環保署來做，包含對移動污染源極有助益的電動車，都跟經濟部有關；至於其他條文採用「會商」字眼，屬於跟燃料、技術有關，是環保署可自行處理的。

民進黨團總召柯建銘說，《空汙法》牽涉到財政、產業與環保政策，需要所有部會共同承擔，並非環保署單獨承擔；如果討論沒有共識，則留待最後處理，但強調民進黨處理《空汙法》不可能會是一言堂。

經濟部次長龔明鑫則說，由於總量管制不只涉及電廠與國營事業，也涉及民營企業產業發展，所以才會要求採用會同字眼；但如果是大家討論的降載火力發電廠，強調經濟部都會完全配合環保署辦理。

最後，由於《空汙法》9條爭議條文，包含「會同條款」仍有5條沒共識，立法院長蘇嘉全裁示，本周五10點半將進行第三次《空汙法》協商。

(中時 )