499後 亞太電信玩更大攜手World Gym 跨界合作

亞太電信22日宣布與全台最大健身品牌「World Gym世界健身俱樂部」合作，推出「健康智慧動壹夏」專案，提供亞太電信近200萬4G用戶，享有30日免費至全台56間World Gym世界健身俱樂部健身的VIP健身會籍，同時World Gym會員攜碼申辦亞太電信指定資費方案，最低即可以「0」元把Apple Watch Series 3（GPS ＋ Cellular）帶回家，World Gym會員更享有首年減免eSIM一號通加值服務費的獨家優惠，讓愛好運動的消費者，享有更多元的健康智慧生活新體驗。（鄧博仁攝）

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亞太電信22日宣布與全台最大健身品牌「World Gym世界健身俱樂部」合作，推出「健康智慧動壹夏」專案，提供亞太電信近200萬4G用戶，享有30日免費至全台56間World Gym世界健身俱樂部健身的VIP健身會籍，同時World Gym會員攜碼申辦亞太電信指定資費方案，最低即可以「0」元把Apple Watch Series 3（GPS ＋ Cellular）帶回家，World Gym會員更享有首年減免eSIM一號通加值服務費的獨家優惠，讓愛好運動的消費者，享有更多元的健康智慧生活新體驗。（鄧博仁攝）
亞太電信22日宣布與全台最大健身品牌「World Gym世界健身俱樂部」合作，推出「健康智慧動壹夏」專案。亞太電信行銷中心副總鄧美慧(左二)及World Gym世界健身俱樂部區業務副總張進慶(右二)一同出席活動，宣誓為消費者提供更多元化的健康智慧生活。（鄧博仁攝）

亞太電信22日宣布與全台最大健身品牌「World Gym世界健身俱樂部」合作，推出「健康智慧動壹夏」專案，提供亞太電信近200萬4G用戶，享有30日免費至全台56間World Gym世界健身俱樂部健身的VIP健身會籍，同時World Gym會員攜碼申辦亞太電信指定資費方案，最低即可以「0」元把Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）帶回家，World Gym會員更享有首年減免eSIM一號通加值服務費的獨家優惠，讓愛好運動的消費者，享有更多元的健康智慧生活新體驗。

(中時 )

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