議員邀請學童體驗SUP水上運動 享受青草湖美景

2018年05月22日 16:10 中時 陳育賢

新竹市議員施乃如（右）近日邀請學童體驗青草湖SUP立式划槳水上活動。（陳育賢翻攝）

新竹市議員施乃如近日邀請學童體驗青草湖SUP立式划槳水上活動。（陳育賢翻攝）

為讓弱勢孩童體驗快樂的水上活動，新竹市議員施乃如近日與青草湖SUP立式划槳業者共同邀請家扶中心、失親兒基金會及社區學童，體驗最流行的SUP水上運動，讓參加學童留下滿滿回憶。

施乃如表示，議員除了監督市政外，也時常接觸許多家長與學童，這次與立式划槳教練共同發起「2018小時光─為愛而划」愛心活動，特別邀請家扶中心、失親兒基金會的孩童及青草湖、高峰、竹蓮、新竹、陽光等國小學童，體驗目前流行的立式划槳，現場學童驚呼連連、歡笑聲不斷。

陳姓學童開心表示，這是第1次用這樣的角度看青草湖，過去都是站在岸邊並不覺得湖面的景象，經過這次活動，感覺自己就是青草湖的一分子，覺得非常不一樣。

施乃如同時指出，青草湖與環湖步道非常適合親子來散步並接觸大自然，她也邀請市民朋友來趟天然景色青草湖之旅，體驗立式划槳，未來也將積極爭取在青草湖舉辦親子鐵人3項等活動，共同來推廣青草湖並爭取立式划槳國際賽事到新竹市舉辦。

SUP（Stand Up Paddle），是結合衝浪和帆船滑行原理的板類運動，近年來在國外非常流行，而新竹市青草湖也在市政府委由業者經營後，逐漸受到民眾喜愛與接受。

(中時 )