虎山國小「非洲Tinga Tinga彩繪活動」 閱讀空間更舒適

▲非洲坦尚尼亞的藝術家Kipara指導學生們如何用色以及用筆觸和構圖進行彩繪。（楊樹煌攝）

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▲國際級藝術家Kipara在草屯虎山國小為圖書室大牆進行彩繪。（楊樹煌攝）
▲虎山國小校長葉兆祺（右）向師生們介紹非洲坦尚尼亞文化及將進行的圖書室空間改造工程。（楊樹煌攝）
▲來自非洲坦尚尼亞Mzuguno家族的藝術家Kipara與虎山小朋友為圖書室大牆進行的彩繪工程。（楊樹煌攝）
▲來自坦尚尼的Juma，擅長踢足球，不忘與虎山國小的小朋友進行有趣的足球PK活動。（楊樹煌攝）

全國首家開辦「愛的書庫」，更獲選南投縣「愛看書」執行率優良學校的草屯虎山國小，為讓學生有更舒適的閱讀空間，在中華誠信慈善協會和傢式國際公司的贊助下，今22日進行圖書室空間改造工程，並舉辦別具意義的「非洲Tinga Tinga彩繪活動」，讓全校洋溢出濃濃的書香藝文歡樂氣氛。

今天虎山國小的視聽教室，有來自非洲坦尚尼亞Mzuguno家族的藝術家Kipara，幽默風趣的介紹非洲風土民情，並介紹Mzuguno家族獨特畫風，不僅充滿豐碩感，並展現出該家族在世界獨特的藝術地位。

同時，學校也安排即將改造的圖書室大牆，由藝術家Kipara指導學生們如何用色、如何以筆觸和構圖進行彩繪，讓小朋友和國際級大師在完全沒有距離下，盡情的在圖書室大牆揮筆彩繪，儼然有如小畫家，讓學生們更是興奮不已。另有位出生於坦尚尼的Juma，擅長踢足球，今天也不忘與小朋友進行有趣的足球PK活動。

虎山國小校長葉兆祺表示，學校以閱讀培養學生的學習能力和生活品格，現在更結合藝文與國際教育，讓孩子看到不一樣的世界。

葉校長說，特別要感謝中華誠信慈善會和傢式國際公司全力支援學校圖書室的閱讀空間改造工程，還引進國際級藝術大師來進行彩繪，並與學生互動，對孩子而言，是項極為難得學習經驗。

負責協助的美術老師葉文極覺得這樣的美學活動，非常有意義，因小朋友事前已知坦尚尼亞的繪畫藝術，畫風色彩鮮豔、對比強烈，用魔幻卡通的筆觸來描繪出各種非洲野生動物，讓畫作更是充滿生命力與想像力。

(中時 )

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