掀「499之亂」真相 竟是Line惹的禍

2018年05月22日 16:17 中時電子報 戴安瑋

辦不到499！阿伯咆嘯「叫警察來」店員一句話教訓他 (翻攝自「靠北電信業奧客」)

中華電信5月9日加入499混戰後，掀起全台大喪屍，限時7天的申辦時間，湧進百萬用戶寧可解約也要搶499吃到飽、不限速方案，有電信業者坦言，除了電信龍頭中華電信加入499混戰，成為引爆點外，還有一個關鍵因素是電信門外漢Line的加入，讓整個狀況擦槍走火，一發不可收拾。

據《商業周刊》報導，在市場趨於飽和下，電信三雄競爭本來就很激烈，台灣大先積極搶占軍公教市場，直接觸碰到中華電的「老本營」，「（有關單位）長官就會去問中華：為什麼台灣大這麼便宜，你這麼貴？中華就只好跟了！」於是大家都跟進推出499資費方案，但此時，戰場還僅限軍公教客群。

鄭優在5月2日開心宣布，中華電信四月攜碼用戶數，開始「轉正」成長，然而，中華電信剛阻擋了台灣大來襲，遠傳又「意外」扯了它的後腿，原本，4月底時，遠傳與Line就合作推出的Line Mobile資費，從299元到499元，依照3種不同資費級距，給予不同速率的低價吃到飽方案。

當時，市場都還聚焦在軍公教專屬的499方案，Line的促銷案根本沒引起太大聲浪，直到4月30日，三雄宣布停戰後，情況才出現微妙變化。一位中華電信高層指出，原本遠傳跟Line的方案有個不成文規定，只有新客戶能夠申辦，老客戶並不適用這項優惠。但有遠傳老用戶提出異議，不久後，NCC即上門「指導」，要求遠傳必須公平對待所有客戶。

此門一開，等於變相讓遠傳的499資費，再次光明正大出現，打破大家一起停戰的默契。

「大家都停（戰）兩天了，Line Mobile還在，繼續玩，忍不住啊，……誰怕誰！」一位中華電信高層氣憤指出，「你要玩，大家都來玩！」這場角力，就像把壓力鍋蓋掀開來。數字顯示，2016年起，台灣手機用戶數已呈現負成長，在新客無法增加下，老客戶的流失顯得更為敏感，這讓中華電信更決心向全民開放499方案，引起軒然大波。

(中時電子報)