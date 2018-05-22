彰化縣小學生潔牙競賽 又亮又白

彰化縣國小學童潔牙比賽22日在員林國小舉行，小朋友潔牙比技巧。（鐘武達攝）

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彰化縣國小學童潔牙比賽，牙醫師檢查小朋友的牙齒健不健康。（鐘武達攝）

從小保護牙，老來不缺牙！為讓小朋友重視口腔衛生，彰化縣政府與彰化縣牙醫師公會22日在員林國小舉辦「2018年全國國小學童潔牙比賽─彰化地區預賽」，縣長魏明谷特地出席並鼓勵小朋友「健康的牙齒也會增進健康的身心」。

魏明谷說，因為「病從口入」，所以口腔的衛生很重要，口腔的衛生是疾病防治最重要的課題，而口腔衛生則要從牙齒的保健做起。縣府與牙醫師公會聯合舉辦「小學童潔牙比賽」，優勝隊伍將代表彰化縣參加今年度10月19日全國潔牙比賽總決賽。希望彰化縣隊能夠得冠軍。

彰化縣牙醫師公會理事長陳信利表示，希望透過活動讓小朋友從小就有正確的口腔衛生知識，並學習到正確的潔牙技巧，進而運用到日常生活並影響到家中的每一個人，讓大家保有一口漂亮的牙齒，再進一步影響到社區、社會。

潔牙競賽在員林國小舉行，共有32所國小的口腔小尖兵參加，牙醫師公會動員50名牙醫師及40名志工、助理協助活動進行。

吃完鳳梨酥要怎麼做？學生這次比賽要挑戰口腔保健知識，大會提供鳳梨酥讓小朋友們享用後，進行口腔衛生知識題的測驗挑戰，接著使用牙線及刷牙的技巧，將容易黏牙的鳳梨酥清潔乾淨，再以牙菌斑顯示劑檢測潔牙是否確實完整，最後由牙醫師還對口腔衛生作綜合評比，從口腔衛生知識、潔牙技巧建立學童全面的口腔衛生保健。

陳信利說，口腔衛生是身體健康的第一道防線，潔牙是維護口腔健康最重要的方法，從小培養學童正確的口腔保健知識及正確潔牙的觀念，必能享有一口編貝美齒，更能擁有健康的身心。

(中時 )

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