彰化驚傳虐童案！ 5歲女童顱內出血命危急救中

2018年05月22日 16:52 中時 鐘武達 、 謝瓊雲

彰化縣驚傳虐童案！一名五歲女童，疑似因遭不當管教、虐待，22日上午休克送醫，經轉送彰化基督教醫院急救，院方緊急向彰化縣政府通報疑似家暴、兒虐案件，女童顱內出血、休克，昏迷指數僅3分，正在插管治療中，不排除有生命危險，目前全案已由社會處通報檢警，全案由彰檢檢察官蔡勝浩指揮北斗警方偵辦中。

根據了解，南彰化這名5歲女童平日多由20多歲的阿姨與姨丈負責照顧，早上因休克緊急送到一家地區醫院救治，院方急診醫師檢查發現女童有嚴重顱內出血，轉送彰基，仍在急救中；因女童臉上有明顯瘀青，經院方通報社會處，社會處懷疑女童可能遭不當管教，再通報檢警介入偵辦中。

社會處指出，今天上午接獲彰基通報，有1名女童顱內出血送醫，社會處通知女童的生母、阿姨與姨丈說明，照顧者辯稱「有打，但都是輕輕的打」，由於女童外觀看起來有疑似受虐的瘀青，懷疑應是管教過當。

社會處指出，女童生母17歲時結婚生女，離婚後原本與其姊姊、姊夫共同照顧女童，但生母去年再婚另組家庭，女童交由姊姊、姊夫收養照顧，夫妻兩人年約20多歲，婚後尚未生育子女，姨丈楊男平日靠打零工、和從事資源回收維生，該家庭並未被列入高風險家庭，未曾有通報紀錄，施虐時間推測是凌晨1點多。

目前女童仍在彰基全力急救中，昏迷指數3，有生命危險，社會處除請醫院全力搶救，至於誰是施虐者則交由檢警進一步調查釐清。

彰基副院長周志中說，女童凌晨2點多送到院，電腦斷層顯示急性硬腦膜下出血合併蜘蛛網膜下腔出血，疑似因遭鈍器重擊後導致，壓末呼吸腦幹陷入昏迷，情況非常危急，上午已經緊急進行開腦手術取出血塊，目前昏迷指數仍僅有3分，小兒加護病房插管中，緊急將頭蓋骨取下降低腦壓。

周志中說，女童經全身檢發現其前胸、後背與四肢，都佈滿新舊傷痕，包含瘀青、血腫、破皮傷口等等，看來令人非常不忍，尤其經婦產科醫師檢視發現有肛門肛裂，疑似曾遭異物進入。

(中時 )