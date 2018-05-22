台南市長選舉在野整合 陳子敬：不能有老大心態

前台南市警察局長陳子敬（右三）以無黨籍身分角逐台南市長寶座，之前競選總部成立多位國民黨籍議員站台，現在國民黨推出高思博參選，在野勢力有待整合。（莊曜聰攝）

友善列印
中時

前政務委員高思博將代表國民黨參選台南市長，面對年底選戰，在野勢力仍有一番整合，無黨籍的前南市警察局長陳子敬表示仍會按照自己的步調參選到底，並看國民黨對整合釋出的善意及誠意到哪。

國民黨上午在台北中央黨部公布台南市長初選結果，將由高思博代表角逐市長寶座，針對接下來可能的在野勢力整合，國民黨台南市黨部主委謝龍介在記者會上指出晚間就會與陳子敬見面討論，陳子敬表示並未接到消息。

陳子敬說，日前在拜訪行程時遇到謝龍介，他曾說民調結果出爐後將會再約時間談整合，但沒有約定時間，關於國民黨不排除由他跟高思博再進行一次民調的說法，陳子敬說，從經驗看來民調會造成分裂，可協調別的方式。

陳子敬強調，國民黨不能有老大心態，現在無黨籍有意參選市長的除了他還有林義豐、許忠信等人，如果要整合在野勢力，國民黨應該拿出善意、秉持誠信原則，通通都談，而不是只想著「以大吃小」，要把其他人整併掉。

陳子敬指出，從去年宣布參選至今，他還是照著自己的步調，經營地方、勤走基層，不論是民進黨的黃偉哲及國民黨的高思博出線，都不會改變他參選的初衷，且有政黨力挺，也不一定就能獲得大部分民眾支持，他會持續傾聽民意，做為未來競選政策參考。

(中時 )

《空汙法》協商 「會同經濟部」… 替台灣找出路 江宜樺 黃煌雄下月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。