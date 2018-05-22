台南市長選舉在野整合 陳子敬：不能有老大心態

2018年05月22日 16:29 中時 莊曜聰

前政務委員高思博將代表國民黨參選台南市長，面對年底選戰，在野勢力仍有一番整合，無黨籍的前南市警察局長陳子敬表示仍會按照自己的步調參選到底，並看國民黨對整合釋出的善意及誠意到哪。

國民黨上午在台北中央黨部公布台南市長初選結果，將由高思博代表角逐市長寶座，針對接下來可能的在野勢力整合，國民黨台南市黨部主委謝龍介在記者會上指出晚間就會與陳子敬見面討論，陳子敬表示並未接到消息。

陳子敬說，日前在拜訪行程時遇到謝龍介，他曾說民調結果出爐後將會再約時間談整合，但沒有約定時間，關於國民黨不排除由他跟高思博再進行一次民調的說法，陳子敬說，從經驗看來民調會造成分裂，可協調別的方式。

陳子敬強調，國民黨不能有老大心態，現在無黨籍有意參選市長的除了他還有林義豐、許忠信等人，如果要整合在野勢力，國民黨應該拿出善意、秉持誠信原則，通通都談，而不是只想著「以大吃小」，要把其他人整併掉。

陳子敬指出，從去年宣布參選至今，他還是照著自己的步調，經營地方、勤走基層，不論是民進黨的黃偉哲及國民黨的高思博出線，都不會改變他參選的初衷，且有政黨力挺，也不一定就能獲得大部分民眾支持，他會持續傾聽民意，做為未來競選政策參考。

(中時 )