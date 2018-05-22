新竹Big City花啦Big啵吃喝玩樂體驗客家本色

2018年05月22日 16:57 中時 陳育賢

為迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，新竹Big City各式暖身活動持續加溫，6月30日新竹在地人聲樂團海鷗‧K將在Big City熱血開唱。（陳育賢翻攝）

迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，Big City各式暖身活動持續加溫，5月27日於1F戶外廣場將舉辦巨城阿卡貝拉嘉年華。（陳育賢翻攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心即日起至6月14日推出客味濃厚的「花啦Big啵」檔期，室內挑空區高掛客家花布迎接消費者，並透過多彩鮮艷的花布感受濃濃在地客家氛圍，現場還有獨家滿額禮以及精采的客家阿卡貝拉音樂表演，歡迎民眾「有閒來聊」。

Big City指出，該購物中心自2017年起舉辦多場阿卡貝拉人聲音樂課程體驗、快閃表演、成果發表等，引起廣大消費者好評，為迎接2018年8月16日至8月19日的「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，各式暖身活動將一波接一波推出。

6月30日至7月7日將有曾榮獲「2017 Vocal Asia Festival亞洲盃」第3名的新竹在地人聲樂團海鷗‧K熱血開唱，呼應暑假來自各國的阿卡貝拉大師團及歌手將齊聚Big City的嘉年華活動。

至於「花啦Big啵」消費滿額贈好禮則吹起消暑客家風，24日前於巨城購物中心單日消費累計滿3000元即贈冰淇淋；5月25日至6月7日單日單筆滿2000元或憑巨城VIP卡加上單日不限金額發票，即贈獨家設計阿Mall涼夏竹扇。

此外，5月30日前1F特賣快閃店由非主流文化「邊緣工事」所召集的「邊緣人市集」首度在新竹獨家登場，集結眾多手創雜貨、配件及古著等創意小店，現場打卡按讚即贈小禮，消費滿額再加贈限量帆布袋1只。

此外，Big City此次更串聯館內外客家元素，推薦眾多印花衣著穿搭，美妝保養組合商品，在周末安排多樣客家DIY手做體驗，有採茶襪娃娃、客家擂茶、客家紙傘等，歡迎全家人來Big City一起「花啦Big啵」。

(中時 )