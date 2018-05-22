新竹Big City花啦Big啵吃喝玩樂體驗客家本色

新竹Big City「花啦Big啵」吹起消暑客家風，5月25日至6月7日單日單筆滿2000元或憑巨城VIP卡加上單日不限金額發票，即贈獨家設計阿Mall涼夏竹扇。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時
為迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，新竹Big City各式暖身活動持續加溫，6月30日新竹在地人聲樂團海鷗‧K將在Big City熱血開唱。（陳育賢翻攝）
迎接「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，Big City各式暖身活動持續加溫，5月27日於1F戶外廣場將舉辦巨城阿卡貝拉嘉年華。（陳育賢翻攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心即日起至6月14日推出客味濃厚的「花啦Big啵」檔期，室內挑空區高掛客家花布迎接消費者，並透過多彩鮮艷的花布感受濃濃在地客家氛圍，現場還有獨家滿額禮以及精采的客家阿卡貝拉音樂表演，歡迎民眾「有閒來聊」。

Big City指出，該購物中心自2017年起舉辦多場阿卡貝拉人聲音樂課程體驗、快閃表演、成果發表等，引起廣大消費者好評，為迎接2018年8月16日至8月19日的「2018 Vocal Asia Festival阿卡貝拉國際藝術節」，各式暖身活動將一波接一波推出。

6月30日至7月7日將有曾榮獲「2017 Vocal Asia Festival亞洲盃」第3名的新竹在地人聲樂團海鷗‧K熱血開唱，呼應暑假來自各國的阿卡貝拉大師團及歌手將齊聚Big City的嘉年華活動。

至於「花啦Big啵」消費滿額贈好禮則吹起消暑客家風，24日前於巨城購物中心單日消費累計滿3000元即贈冰淇淋；5月25日至6月7日單日單筆滿2000元或憑巨城VIP卡加上單日不限金額發票，即贈獨家設計阿Mall涼夏竹扇。

此外，5月30日前1F特賣快閃店由非主流文化「邊緣工事」所召集的「邊緣人市集」首度在新竹獨家登場，集結眾多手創雜貨、配件及古著等創意小店，現場打卡按讚即贈小禮，消費滿額再加贈限量帆布袋1只。

此外，Big City此次更串聯館內外客家元素，推薦眾多印花衣著穿搭，美妝保養組合商品，在周末安排多樣客家DIY手做體驗，有採茶襪娃娃、客家擂茶、客家紙傘等，歡迎全家人來Big City一起「花啦Big啵」。

(中時 )

彰縣「不一樣的啦啦隊」比賽 一… 絲瓜田養蜂箱 黃金花海授粉勤作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。