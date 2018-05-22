絲瓜田養蜂箱 黃金花海授粉勤作工

2018年05月22日 17:42 中時 沈揮勝

魚池鄉頭社盆地專業栽培絲瓜，聞名遐邇。（沈揮勝攝）

蜂箱才擺設片刻，蜜蜂即出來採蜜並協助授粉。（沈揮勝攝）

魚池鄉公所及農會自2013年起，每年都會在5或6月補助瓜農擺設蜂箱，透過放養蜜蜂協助作物授粉。（沈揮勝攝）

頭社盆地夏季絲瓜，品質佳受肯定。（沈揮勝攝）

魚池鄉頭社盆地為本島夏季絲瓜主要產地，產量占全台之半、質佳受肯定！但近幾年昆蟲銳減影響授粉，鄉公所、鄉代會與農會為協助農友解此困擾，22日提供5個產銷班各5只蜂箱、合計放養25箱，盼透過這數十萬隻的蜜蜂大軍傳播授粉，提升結果率及良好果型。

鄉長陳錦倫、鄉農會理事長劉啟行表示，這項「小蜜蜂嗡嗡嗡、黃金花海去作工」舉措，2013年首辦，透過農會產銷班、鄉民代表會及地區社團轉介協助，幾年下來收到明顯效果。

蜂箱安置與放養儀式，由陳錦倫、劉啟行、鄉農會總幹事王威文、體育會理事長劉啟帆，以及在地社團「幸福魚池全人關懷協會」理事長王秋淑共同主持；近日將退休，轉戰大陸蘇州開拓事業第二春的信義鄉梅子夢工廠廠長張勝正，也到場觀禮。

蜂農與與絲瓜產銷班長黃辰政及多名農友，在頂社仔、內凹仔、棉仔園等聚落農地審慎擇定蜂箱擺設地點，定位好片刻，工蜂確認並適應新環境後，立即加入採蜜、授粉行列。

陳錦倫、王威文指出，假如地球沒了蜜蜂，人們將立刻出現作物危機，並轉為生存危機！去年魚池鄉與埔里鎮可能因芬普尼遭濫用，導致蜜蜂幾乎絕跡，也大大地影響各類作物授粉與收成。

頭社絲瓜栽培面積從10多年前的20餘公頃倍增為去年的40多公頃，但總產量並未明顯增多；究其因，除連作效應或天災造成，授粉不完全也是單位面積產量銳減主因；按正常情況，1公頃應年收35至45公噸，但曾有幾年只收成20到30公噸。

王秋淑、劉啟帆說，這回補充蜂箱，有助於瓜果作物授粉與產量提升，而養蜂本身也是產業一環，花幫蜂、蜂幫果，蜂業與農業互惠共榮、永續經營。

(中時 )