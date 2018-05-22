預防腸病毒要靠「它」 疾管署的驅「疾」避凶水

「豆豆媽媽」吳霈蓁（左）與疾管署副署長莊人祥（右）一起示範消毒水的調配。（陳志祥攝）

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國內氣溫轉熱，腸病毒將更為活躍，民眾平時應以肥皂正確勤洗手、落實生病在家休息，疾管署宣導防範腸病毒的消毒要靠「它」！

為了「它」，疾管署絞盡腦汁想出各種「花招」要民眾深刻記住，今（22）日特別邀請「豆豆媽咪健康生活家」吳霈蓁親自示範使用，其實疾管署還有「道士版本」，稱為「腸道士的驅『疾』避凶水」，2個版本「仙拼仙」就是為了全民健康。

這個「它」是居家消毒的一大利器！疾管署叫做「預防腸病毒就靠這款」，這個「它」就是漂白水！定期以漂白水消毒環境，可以降低感染風險。

對於漂白水的消毒方式及步驟，「豆豆媽咪」吳霈蓁指出，調配消毒水應穿戴防水手套、口罩與圍裙，注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500ppm，即8瓶1250c.c.保特瓶清水加入100c.c.漂白水。

如果要用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度提高為1000ppm，即8瓶1250 c.c.保特瓶清水加入200c.c.漂白水。吳霈蓁提醒，環境、器具用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭1次，才算完成消毒步驟。

疾管署版本的「腸道士的驅『疾』避凶水」，其實與「豆豆媽媽」的內容相同，只是疾管署特別強調「強效驅『疾』避凶水」清潔喔！

(中時 )

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