兩岸5地攜手整合亞洲舞蹈資源　打造資源共享平台

2018年05月22日 17:45 中時 李欣恬

「AND ＋」現共有14名成員，前排右三為雲門舞集代表陳品秀、前排右四為香港西九文化區舞蹈類主管陳頌瑛、後排右三為衛武營國家表演藝術中心代表洪凱西。（西九文化局提供）

台灣編舞家陳武康和泰國編舞家克朗淳所編創的作品《半身相》，在「AND＋」首場會議中引發討論。（雲門舞集提供）

亞洲舞蹈界一大盛事！大陸近年以一帶一路促進經濟整合與發展，亞洲舞蹈界也有類似的思考，為了不讓歐美市場專美於前，在香港、台灣和新加坡三地舞蹈專業人士發起之下，於今年5月啟動「AND+」計畫，串聯、整合兩岸5地華人地區，以及亞太地區各國舞蹈藝術資源，打造一個舞蹈資源、知識與人才共享的平台，台灣雲門舞集、衛武營國家表演藝術中心皆是核心成員之一。

香港西九文化區舞蹈類主管陳頌瑛表示，「推廣亞洲舞蹈30年，亞洲作品在世界舞台上仍然不容易被看見，其主要關鍵原因在於，歐美人士無法真正看懂亞洲文化的內涵，假如我們能有個平台，以亞洲地區為中心，整合出自己的脈絡，並協助轉譯、推介給歐美人士，這對舞蹈人才的交流會有很大的幫助。」

陳頌瑛表示，「西方人看亞洲作品，總在尋找傳統、民族舞的肢體語言，但其實現在亞洲地區的編舞家，早已打破傳統語言，有新創的格局，傳統是一個發展的基礎，但並不是所有亞洲作品都得回應傳統，這也是我們需要深度溝通、交流的部分。」

陳頌瑛表示，未來計畫把美國、加拿大等地的舞蹈網絡，帶進亞洲平台，創造不同的機會與溝通。陳頌瑛說，此一平台的經營多元，是人才、文化與資源共享交流的平台，而一件傑出舞蹈作品的成形，正是經過前端漫長的討論，才得以成形，「這是一個深度溝通與整合的過程，能作為未來發展優質作品的基石。」

台灣雲門劇場節目經理陳品秀是「AND+」成員之一，她表示，此一平台除了就製作面、文化面的交流和思考，「更重要的是，可以讓藝術家有機會談論自己作品的樣貌，或是提出他們的需求，大家可以從創作、行政、製作等面向做討論，一起前進。」

陳品秀以今年在會議上引發歐美人士討論的作品《半身相》為例，這是台灣編舞家陳武康和泰國編舞家克朗淳所編創的作品，「陳武康在現場跳了一段，並詢問與會人士看見什麼，大家紛紛回答有泰國、也有日本的肢體語言，但陳武康說：其實都沒有，這是以芭蕾為基礎的肢體表演，大家才恍然大悟。」

陳品秀表示，這是一個很明顯的例子，「代表大家對亞洲地區的現代舞和文化，並不真正的了解，為此才需要透過討論，才能更靠近作品內涵一些。」

衛武營國家表演藝術中心行銷經理洪凱西，也是「AND+」成員之一，她表示，每年會議將選定在不同城市主辦，更有助於了解當地文化，「這個平台還有一個很重要的目的，就是可以把年輕表演者的需求帶到討論裡，並研議實際上可以提供什麼樣的資源協助。」

洪凱西表示，亞洲各國雖然都在附近，但往往因為語言的隔閡，未能真正有效溝通，「相信從深度的文化溝通開始，未來能激盪出更多有意思的作品出現。」

「AND +」現共有14名成員，分別是來自香港、台灣、印尼、澳洲、韓國、新加坡及日本等地的舞團代表、獨立藝術家、場館代表等，預計每年開設兩場會議，舉辦地點將隨主辦國更換，今年第一場在香港舉行，下一站將在11月移師到台灣高雄。

(中時 )