大陸一代笛王陸春齡 97高齡逝世

2018年05月22日 16:50 中時 趙靜瑜

大陸一代笛家陸春齢22日上午逝世，享年97歲。陸春齢是南方笛派代表人物，曾任上海音樂學院教授。兩岸文化交流開放之初，陸春齡多次往返兩岸，推展台灣笛子演奏的深度與廣度，不遺餘力。逝世消息傳出，包括台灣笛子演奏家陳中申等弟子都表示相當難過。

陳中申表示，當初兩岸分隔，台灣實施戒嚴，完全禁止大陸音樂，但因為台灣笛子作品太少，他們一群學笛子的還是偷偷從錄音帶中學習大陸的笛子獨奏曲，「當時流傳到海外最多作品的就是陸春齡老師。」

陳中申說，從《今昔》、《喜報》、《小放牛》、《歡樂》、《鷓鴣飛》到《江南春》等等，知名水墨影片「牧笛」中的清脆笛聲，也都出自陸老師之手。陳中申說，「「在沒有樂譜的情況下，我用聽寫方式手寫樂譜，鍛鍊了靈敏耳朵；從陸春齡的笛聲學到了氣息的控制、快速顫音到江南的音樂處理等等，也打下堅實基礎，很感謝陸老。」

陸春齡1921年出生，父親是汽車司機，小時候他跟過一位皮匠師傅學吹笛子，十幾歲就參加了民間絲竹團體「紫韻國樂社」，表現出色。不過因為家境窮困，陸春齡先以踏三輪車和當汽車司機謀生，但持續鑽研笛藝。1953年，陸春齡受邀參加上海民族樂團籌建工作，並成為上海民族樂團獨奏演員，演奏足跡遍布海內外。

1954年起，陸春齡開始在上海音樂學院兼職任教。1976年，陸春齡被正式聘為上海音樂學院竹笛專業教授，演奏與教學兼長，並有「中國笛王」之稱。2009年，陸春齡獲得第七屆中國音樂家協會金鐘獎終身成就獎，2010年獲得上海文藝家終身榮譽獎。

去年為了慶祝他從藝90周年，上海音樂學院主辦了「陸春齡笛子藝術節」，當時陸春齡就說，「別人說我九十多歲，不要吹了，休養休養。不對，你有一分力氣就要發一分光，吹不動了要講，講不動了要做，要為培養新生力量做榜樣。」直到生病之前，陸春齡還是每天練一小時笛子，以身教勉勵後輩熱愛自己所愛，無怨無悔。

(中時 )