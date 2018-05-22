替台灣找出路 江宜樺 黃煌雄下月辦國際研討會

2018年05月22日 16:49 中時 張理國

台灣研究基金會與長風基金會下月初將舉辦國際研討會。台研會創辦人、促轉會主委黃煌雄說，希望藉由對於全球政治秩序的掌握，瞭解台灣可能會面臨的挑戰，從而找到台灣的定位與生存策略。長風基金會創辦人、前行政院長江宜樺則說，這場國際學術研討會，是台灣25年來最重要的國際政治盛會，希望能夠邀請各界共同探討國際局勢、思考台灣的定位，進而為台灣找出路。

分屬藍綠陣營的台灣研究基金會與長風基金會將於下周末6月2、3日在國家圖書館舉辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，邀請國際政治經濟大咖與會。

黃煌雄表示，這場研討會意義重大，將從歷史與世界的觀點，來看待21世紀下半葉全球政經局勢可能的發展。對於台灣而言，既是機會也是挑戰，希望藉由對於全球政治秩序的掌握，瞭解台灣可能會面臨的挑戰，從而找到台灣的定位與生存策略；他花了一年半的時間籌辦這個會議，一開始係與中研院院士朱雲漢教授討論，從宏觀的角度，推演未來21世紀下半葉全球局勢的可能發展，後來進一步與新加坡國立大學教授鄭永年以及江宜樺交換意見，從而促成了這次活動。

江宜樺表示，國際政治局勢正發生板塊重組的現象，其影響極為深遠。因此，他跟台灣研究基金會創辦人黃煌雄先生，以及中研院的朱雲漢院士多次討論後，決定共同舉辦一場大型的國際學術研討會，邀請國內外大師級學者專家，對東西方實力消長的問題，發表深入的看法。

江宜樺表示，他非常關心台灣的未來，也曾與許多朋友交換過意見，包括台灣研究基金會創辦人黃煌雄先生、中央研究院院士朱雲漢教授等。大家關切的是，面對東、西方政治版塊可能重組的國際局勢，中國大陸已然崛起，印度更是緊追在後，東方是否有可能取代西方而重新建構世界秩序？夾於美中新型大國關係之間的台灣，又要如何為自己找到安全有利的戰略位置呢？這些問題都非常重要，因此長風基金會決定舉辦一場長風講座，並與台灣研究基金會合辦一場大型國際學術研討會，促使國人關心相關問題。

江宜樺說，研討會籌辦過程中獲得許多國際重要智庫的響應，包括新加坡國立大學東亞研究所、台灣大學東亞民主研究中心、哈佛大學費正清中國研究中心，以及倫敦政治經濟學院外交政策智庫等；所邀請的都是全球頂尖的國際政治學者專家，可以說是台灣近25年來研討會中難得一見的堅強陣容，包括以研究民主理論聞名的劍橋大學國王學院名譽教授約翰•鄧恩(John Dunn)、提倡全球正義的耶魯大學哲學與國際事務學院教授湯瑪斯•伯格(Thomas Pogge)、哈佛大學費正清中國研究中心主任暨中國歷史學教授宋怡民(Michael Szonyi)等多人。

(中時 )