台電針對工商業用戶需量管理 市議員為民請命

2018年05月22日 17:44 中時 陳世宗

台電公司預計6月1日起，針對契約容量1000瓩以上工商業用戶實施「工商業用戶需量管理措施」；22日引起市議員李麗華強烈不滿，抨擊中部人以肺發電為何還要限電？經發局長呂曜志說，將邀台電、經濟部能源局及工商業者三方座談，希能以中電中用為目標前進。

李麗華指出，她近期接獲很多中小企業反應，台電公司派員到廠要求簽署「節電」同意書。台電強調該措施為政府整體節能推動工作的一環，並非限電，台電要求中小企業簽署同意書，這不是限電、什麼才是限電？粗估約有3500家企業被迫簽「節電」同意書。

蔡英文總統說她執政不會限電！李麗華抨擊說，但台電措施不就是要對中小企業限電嗎？台中火力發電廠設在中部，中小企業在中部不用受到照顧嗎？高美溼地風力發電廠空有美景，台電不懂得對電力進行「開源」，僅一味對中小企業「限電」影響工商發展！

經發局表示，台電公司尚未將此案陳報經濟部，還在調查階段，若未來確定執行，將函文邀集台電公司及經濟部能源局與本市中小企業代表進行協商，希望能以中電中用為目標前進。

呂曜志強調，將向中央建議以鼓勵方式，利用台電公司現有的「需量競價」方案，代替「需量管理」措施，於每年夏季用電尖峰期（6-9月），由用電大戶與台電公司簽訂需量競價契約，由能源用戶自行選定欲配合方案，依事先約定日期及時間，主動參與計畫性減少用電措施，減緩高峰用電量。

(中時 )