台電針對工商業用戶需量管理 市議員為民請命

市議員李麗華22日質詢抨擊說，台電變相限電、強姦民意，這不是限電、什麼才是限電。（陳世宗攝）

友善列印
中時

台電公司預計6月1日起，針對契約容量1000瓩以上工商業用戶實施「工商業用戶需量管理措施」；22日引起市議員李麗華強烈不滿，抨擊中部人以肺發電為何還要限電？經發局長呂曜志說，將邀台電、經濟部能源局及工商業者三方座談，希能以中電中用為目標前進。

李麗華指出，她近期接獲很多中小企業反應，台電公司派員到廠要求簽署「節電」同意書。台電強調該措施為政府整體節能推動工作的一環，並非限電，台電要求中小企業簽署同意書，這不是限電、什麼才是限電？粗估約有3500家企業被迫簽「節電」同意書。

蔡英文總統說她執政不會限電！李麗華抨擊說，但台電措施不就是要對中小企業限電嗎？台中火力發電廠設在中部，中小企業在中部不用受到照顧嗎？高美溼地風力發電廠空有美景，台電不懂得對電力進行「開源」，僅一味對中小企業「限電」影響工商發展！

經發局表示，台電公司尚未將此案陳報經濟部，還在調查階段，若未來確定執行，將函文邀集台電公司及經濟部能源局與本市中小企業代表進行協商，希望能以中電中用為目標前進。

呂曜志強調，將向中央建議以鼓勵方式，利用台電公司現有的「需量競價」方案，代替「需量管理」措施，於每年夏季用電尖峰期（6-9月），由用電大戶與台電公司簽訂需量競價契約，由能源用戶自行選定欲配合方案，依事先約定日期及時間，主動參與計畫性減少用電措施，減緩高峰用電量。

(中時 )

大陸一代笛王陸春齡 97高齡逝… 埔里鎮愛蘭吊橋重建 有譜了！

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。