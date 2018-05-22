春安里長顏慶義　用心守護地方情

2018年05月22日 17:17 中時 黃國峰

中市南屯區春安里里長顏慶義（中）正檢視中午送餐的飯盒數量，他指出，最早的愛鄰守護隊是老人送餐服務。（黃國峰攝）

台中市南屯區春安里早期是台中市大型的眷村聚落，現有個國際知名的觀光景點彩虹眷村，里長顏慶義是外省第二代，祖籍河南，民國68年進入空軍服役，30歲官拜空軍少校，退伍後到黃復興黨部榮民服務處工作時發現，榮民反應管道不是很暢通，所以才回到故鄉參選里長。

顏慶義回憶當時春安里有台貿五村、干城六村、馬祖二村，多數是基層士官與老兵，總共近一千戶，顏慶義的父親也是空軍，當時月領300元，有三個孩子要養，生活不好過，而有些有些老兵沒有結婚，就在眷村旁蓋著矮房子棲身，後來眷村改建，眷戶都已遷離。

顏慶義說，很多榮民和妻子不識字，有資格請領弱勢補助或者喪葬補助等，他們都不知道，因此幫忙協助請領補助、省下喪葬費，或者申請塔位等，先前有一位原住民往生，除了喪葬協助處理了，就連塔位都爭取到，覺得能幫上忙，很有意義。

春安里在前年創立愛鄰守護隊，是南屯區第一波成立的隊伍之一，去年獲得第一名的佳績，顏慶義說其實10年前就已經開始相關工作，當時利用焚化爐回饋金想要推動老人送餐，從最初10個便當開始，從一個禮拜送二天、三天，到現在一星期，低收戶、滿65歲老人、身心障礙者，或者是子女在外上班的老人，又或是突然生病、意外造成身體不方便，需要短期支援者，都能獲得午間送餐服務。

(中時 )