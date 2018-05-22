「2018A＋創意季」6天展期吸客逾10萬人次

文化資產局長施國隆（左三）頒發「A＋大賞獎」給南臺科技大學創新產品設計系得獎者。（圖／文資局）

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「A＋創意季」在各路高手激烈競爭下，歷經多次激烈票選，今日公佈得獎作品，為活動帶來最高潮！（圖／文資局）

文化部文化資產局主辦的「2018A+創意季」，今（22）日圓滿閉幕，6天展期帶來超過10萬人次的參觀人潮。文資局長施國隆表示，今年首度加入「文化資產」類競賽及新增設「文資特別獎」獎項，達到「文資為體，文創為用」的文化脈絡傳承；他同時透露，文化資產局將升格為文化資產署，台中文創園區即將轉型為文化資產園區。

施國隆表示，明年「A +創意季」將邁入第10年，活動將擴大辦理，不但獎金加碼至100萬元，文化部也因應園區轉型加入更多文化元素，展現「A+創意季」一日十年的成果績效。

「A+創意季」競賽作品今年總件數高達1,374件， 數量創歷年之最，在各路高手激烈競爭下，歷經六大領域、33位國內外專業評審團隊熱烈討論、多次激烈票選，今日公佈得獎作品，為活動帶來最高潮！

其中，「A+創意大賞」由南臺科技大學創新產品設計系-工業設計類作品「追吧 Chase it！」獲得獎金16萬元；各類別再頒發出獎金6萬元、銀獎3萬元、銅獎1萬元及今年新增的「文資特別獎」2萬元，共計25個獎項、總獎金88萬元。

今年擴大加入文化資產類，將A+創意季打造成文化資產與設計跨領域結合的交流平台，期許透過設計力量賦予文化資產新的價值及面貌。

其中，「金獎」經專業評審團熱烈討論後，由朝陽科技大學視覺傳達設計系「上山打獵」獲選，以原住民文化為背景創作作品，透過桌遊的趣味體驗，傳達原住民文化對環境敬重的精神和生活態度，還能藉此延續文化的傳承。

文化資產類中由「觀候感」作品獲選，以台南七股溼地為出發，將七股地區的文化資產及重要自然生態運用成可拆式的觀光手冊，拆開後可將五個景觀卡片遙寄祝福給好友，一同體驗台南七股溼地文化魅力。

視覺傳達類選出朝陽科技大學視覺傳達設計系

的「臺灣搖勒」作品，將臺灣特有的電子花車娛樂文化，以立體書的概念展現出花車舞台的樣子， 透過故事閱讀把屬於臺灣的特色及文化分享出去。

工業設計類將文資特別獎選出「bante」作品， 創作以採茶設備為發想，結合臺灣重要的茶道文化， 透過設計減去採茶時所帶來的工作傷害， 將台灣發展悠久的採茶文化延續及推廣。

時尚設計類由「工藝力」作品獲選，作品試圖以時尚演繹台灣宮廟刺繡之美，透過作品引導觀者看見緩而精緻的活動。乘載著時間與文化底蘊的轉化，形成一股無形的對話滲透至當代生活，或許藉此讓你我、或更多人，發現台灣刺繡文化之美。

空間設計類選下「一縷飄散-線香煙灰的思辨」為文資特別獎，創作上在傳統道教廟宇置入主動式與被動式增強對流裝置，加速懸浮微粒的收集過濾，提供良好的祭祀環境，使環境與信仰並存。

數位媒體類由「緊來看戲」作品獲選，將台灣重要的傳統技藝文化- 布袋戲，運用「動態圖像」多樣的動畫表現。故事以爺孫的對話為主軸，呈現出各個時代背景下不同的樣貌。

(工商 )

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