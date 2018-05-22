省電達人密技曝光！多一個動作 電費省10倍

省電達人密技曝光！多一個動作，電費省10倍。(示意圖/中央社資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
夏月電價6月1日起實施，每度電價最多將高出27%。（資料照/王錦河攝）

氣溫不斷飆高，民眾幾乎離不開冷氣房，用電量也跟著飆高，夏月電價6月1日起實施，每度電價最多將高出27%。省電達人楊賢英表示，若不想收到帳單時荷包大失血，其實多一個動作就能省下大筆電費，她分享省電密技指出，依照這個撇步，電費竟從每期2萬多元，減到2千元。

根據中央社報導，楊賢英提供下列3個省電方法，可有效節省電費：

1.【換掉耗電的舊家電】

包括冰箱、冷氣、洗衣機，都改成節能產品，例如節能冷氣再搭配防曬窗簾，一期電費可以省掉約一半。

2.【從最耗電的電器省起】

不要忽略家中的小家電，有可能就是用電量飆高的原因之一。例如長時間待機的熱水瓶，建議改用瓦斯爐燒水，再用保溫熱水瓶，單月就可減少40度用電，兩個月下來可省下500多元的電費。另外，動輒1500瓦以上的吹風機，吹半小時下來，用電竟跟冷氣不相上下，建議先用毛巾將頭髮擦乾、減少使用吹風機時間。

3.【能不用就不用】

家中常用的烘碗機，1個月下來用電可觀，夏天氣溫炎熱，建議可以讓碗盤自然晾乾，環保又省電。排油煙機也是耗電項目，夏天可多用水煮方式烹調，減少使用排油煙機。另外，不用電風扇、改用吊扇，以及將省電燈泡換成LED燈泡、減少冰箱開關的時間與次數，都能有效減少用電。楊賢英表示，從小地方做起，多一個動作、積少成多也能節省大筆電費。

(中時電子報)

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