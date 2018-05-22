草屯鎮垃圾堆積如山　惡臭撲鼻　環保局表示會盡力協調處置

▲草屯垃圾掩埋場垃圾積如山，因無法載運出焚化，堆高機每天只得把垃圾往上推擠。（楊樹煌攝）

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▲草屯鎮垃圾堆積如山，環保署也和環保局至現場瞭解現況，表示將儘力協助解決。（楊樹煌攝）

南投縣沒有大型焚化爐，又逢台中市焚化爐歲修中，致造成南投縣有數萬噸垃圾尚未外運處理，嚴重影響空汙惡臭與生活環境品質，其中以草屯和竹山最為嚴重，垃圾堆積量都約在1.5萬噸左右，引起地方民眾及民代極大反彈聲浪，南投縣環保局表示，該局已盡力協調各縣市政府焚化單位協助處理，並也請環保署居間協調中。

草屯鎮和竹山鎮的垃圾場，因位處郊區，有較大的垃圾堆置掩埋場，因此堆置的垃圾量也最多，依草屯鎮公所的統計，最近因逢台中焚化爐歲修，尚未處理的垃圾量約有1.5萬噸，目前垃圾堆積如山，約有2、3層樓高，因無法載運至外縣市焚化，愈堆愈高，挖土機每天都在垃圾堆裡不斷的推擠堆疊，可能得等台中市歲修結束才能解決。

然因草屯鎮垃圾場所在的北勢里，垃圾堆積太多，里長林武順表示，垃圾場每當傍晚，風向的吹襲，臭味都會飄向村落，讓居民門戶緊閉，不敢開窗，因該種惡臭撲鼻，很難以讓人忍受，更造成里民苦不堪言，已有里民揚言要抗爭。

南投縣長林明溱表示，以往台中市政府協助焚化南投縣垃圾150萬噸，現今只處理50萬噸，其餘100萬噸則協調苗栗縣政府協助解決；最近逢台中焚化爐歲修，尚未處理的垃圾，除已請其他縣市幫忙燃燒數千噸外，也將協調新北市政府解決。

縣環保局長方信雄表示，今天環保署有至南投瞭解現況，縣府有提出代燒垃圾計畫，如獲同意，可望於3個月內逐步解決垃圾量，約可減少草屯與竹山各1萬噸；目前仍積極爭取新北市政府能協助解決南投縣的垃圾問題。

(中時 )

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