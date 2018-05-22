大陸反駁「看的到殲20」 平時裝訊跡放大器

大陸方面反駁殲20很好發現的說法，平時殲20有加掛龍伯透鏡，就是機腹下的突起物。(圖/俄國衛星網)

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中時電子報

前幾天俄國衛星網曾經報導過，印度空軍認為中國大陸的殲20戰機並不具備匿蹤效果，Su-30MKI的雷達曾經追蹤過殲20。消息一出立刻引起各種議論。而中國大陸的軍事迷們則認為，印度是對內穩定軍心，因為他們沒有匿蹤戰機。而且殲20平時的訓練飛行時，本來就會加上訊跡放大器，即使被雷達看到，那也不能反映殲20的匿蹤效果。

印度方面說，他們是趁中國大陸的戰機在西藏進行高原演訓時，派出Su-30MIK戰機在兩國邊界收集資料，此說解釋了印度發現殲20的地點。但是，就算中共空軍選擇在西藏演訓，也不必把飛行空域定在與印度接近的邊界吧？西藏高原有幾百公里那麼廣闊，Su-30MIK戰機要如何知道天上的目標是殲20?

F-22平時飛行時就有訊跡放大器。(圖/美國空軍)

另外，具有匿蹤效果的戰機平時在飛行時，為了讓隊友知道目標，都會加掛訊跡放大器，也就是龍伯透鏡(Luneburg lens)，這種裝置的體積雖然很小，但是能夠有效的將自身的雷達回波給放大，殲20也已經加掛龍伯透鏡，因此即使真的曾經被雷達掃瞄過，那也不會是殲20真正的雷達訊跡。

然後，大陸的軍迷又發現，這篇報導的真正來源是5月17日時，印度軍事網站Indian Defence Research Wing的說法，內文只有未具名的印度空軍官員說法，很難再進一步查證。

最後，有些大陸軍迷對印度反脣相譏，認為印度軍事經常失誤連連，他們對中國大陸的軍事發展也一知半解，說不定把運20(Y20)當成了殲20(J20)了，才會以為很好發現。而且，能夠追蹤對手秘密武器這種大事，豈能隨便宣傳?因此印度不是真的發現殲20，而是一種「貶敵抬己」的內部壯膽而已。

(中時電子報)

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