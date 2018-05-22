486先生嘆女騎士未兩段左轉「所以死了」 引網友怒火！

2018年05月22日 17:29 中時電子報 張國欽

台三線南投市區日前1名29歲張姓女子，騎機車違規左轉，不幸遭後方雙載的大型重機撞上，張女送醫後腦部傷重不治。486團購網創辦人「486先生」陳延昶，昨在粉專感嘆，認為女騎士如果兩段式左轉，或許就能平安回家吃飯，「但就是不願意遵守交通規則，所以她死了，她的爸爸媽媽情何以堪？」，提醒大家應該叮嚀家人交通規則的重要性，以免哪天死在路上的是你最親愛的家人」。

不料出發點是好意的486先生，這席話卻引發網友砲轟指出，眾人認為女騎士車禍喪命原因不在沒有兩段式左轉，而是她在外側車道左轉，「不懂交通不懂路權，建議少說話」、「她如果在左轉車道依照號誌左轉，也可以回家吃晚餐」、「左轉靠左、右轉靠右，很難？」、「這跟兩段轉無關吧？如果今天是汽車這樣轉，請問撞上去的騎士該如何是？」

但也有人認為，其實486先生的重點應該是提醒大家遵守交通規則，而目前的規則就是兩段式左轉，大家都在罵兩段式左轉，沒錯，這個設計的確有改的空間，但是在法規沒改之前，遵守交通規則很難嗎？

486先生表示，對於公共政策或時事，每個人都能表達自己的看法，有不同意見也很正常，但必須尊重他的人格，他已經將少數幾名公然污辱的發言備份，考慮找律師提告，他說：「這幾個人如果公開道歉，我可以原諒，否則你就開始跑地檢署、然後上法院。」

(中時電子報)