2018年05月22日 19:30 中時 莊曜聰

南市萬安演習宣導片 樹人國小學子演布袋戲報你知

台南市警局為宣導下月5日登場的萬安演習，找上後壁區樹人國小合作，與校方聞名的創意偶戲劇團結合，說學逗唱拍攝宣導影片，小朋友操作戲偶生動活潑的演出讓生硬的演習宣導也變得相當有趣。

南部地區萬安41號演習將在6月5日下午1時30分至2時實施，南市市警局特別邀請後壁樹人國小學童以布袋戲演出宣導管制事項與相關規定，並將影片上傳警局臉書專頁及網站，逗趣的童言童語，搭配軍警、外籍人士裝扮的布袋戲偶，網友直說「萌萌的」，會把影片看完。

樹人國小校長劉裕承表示，該校創意偶戲劇團已經成立14年，由四到六年級的學生組成，並由擅長布袋戲演出的醫師蔡瑞頒擔任指導，曾獲得全國學生創意偶戲比賽第一名，每年都有5到6場的公益演出，也成為校方特色教學之一，去年首度跨界演出，配合市府「府城風雲錄—決戰天龍地虎」影片演出，評價不錯，今年再獲市警局青睞，以偶戲活潑方式取代生硬的教條式宣導。

劉裕承說，市警局4月主動與校方聯絡，雙方針對腳本討論近3個禮拜時間，期間學童也曾多次模擬演練，有了去年拍攝過防災宣導影片經驗，孩子們比較放得開，7日下午正式開拍，雖然還是有NG時刻，但眾人很快進入狀況，影片剪接成果也令人滿意，創意偶戲劇團成了宣導小尖兵。

(中時 )