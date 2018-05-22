陸南海深部計畫：到海馬冷泉探秘海底生命綠洲

2018年05月22日 18:01 旺報 李鋅銅

在燈光照射下，海底幽藍靜寂、海雪飛揚。一串串珍珠般白色氣泡，不停從海底顯現。氣泡周邊，滿眼是貽貝、蛤類和蚌類；半透明的阿爾文蝦、白色的鎧甲蝦、一簇簇管狀蠕蟲，一片片小蛇尾等隨處可見。

這片奇異的海底世界，位於南海西沙海域的「海馬冷泉」。最近一段時間，在「探索一號」科考船上參加大陸「南海深部計畫」西沙深潛航次的多位科學家，乘坐「深海勇士」號載人深潛器，探訪了這片海底的生命綠洲。其中包括了大陸著名海洋地質學家、南海深部計畫專家組組長、82歲高齡的同濟大學汪品先院士。

冷泉系統是一種深海自然現象，由富含甲烷的流體滲漏至海底而形成。海馬冷泉位於南海的西沙海域，大致呈東西向條帶狀分布，水深為1350到1430公尺之間。2015年因廣州海洋地質調查局利用大陸自主研發的4500公尺級「海馬」號無人深潛器發現而得名。

根據以往調查，海馬冷泉的淺表層富含天然氣水合物；海底露出大量不同形貌特徵的自生碳酸鹽岩，主要呈結核狀、結殼狀和層狀；部分區域因較強烈的甲烷氣體滲漏，碳酸鹽岩膠結了大量貽貝殼體；冷泉生物群廣泛發育，管狀蠕蟲、蛤類及貽貝等多種冷泉生物共存，其中貽貝分布最為廣泛；不同種類和不同生長期的生物，在空間上交互分布。

在近1400公尺深的海馬冷泉附近海底，中國科學院海洋研究所研究員李新正乘坐的深海勇士號，曾首次誘捕到一隻長15公分的「深海水蝨」。深海水蝨屬節肢動物門、甲殼動物亞門、軟甲綱、等足目，是典型的深海肉食性物種，與陸地上的西瓜蟲是「親戚」，但體型大得多，有助於海馬冷泉附近海域的深海環境生物多樣性和生態系統研究。

「儘管早就知道海馬冷泉，但乘坐深潛器到海底親眼所見，還是非常震撼，冷泉生物量之大、豐富度之高，果然名不虛傳。」李新正說，此次在海馬冷泉系統採集到蠕蟲、貽貝、蚌、海葵等豐富的冷泉生物樣品，令人欣喜。

(旺報 )