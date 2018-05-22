台中市全中運奪牌創紀錄 新台灣之子榮封「國中最速男」

2018年05月22日 18:18 中時 王文吉

中港高中選手獲得跆拳道對打高男組總錦標第二名及跆拳道品勢高女組總錦標第一名。（王文吉攝）

后綜高中田徑隊的奮戰精神獲得評審青睞，贏得運動精神獎肯定，選手們開心舉杯慶祝。（王文吉攝）

膚色黝黑的王彥和，媽媽是柬埔寨新住民，他參加本屆全中運，獲得國中男子組100公尺及200公尺雙料冠軍，被譽為「國中最速男」。（王文吉攝）

台中市教育局詳列全中運榮譽榜，共抱回334面金銀銅牌，市府發出近3800萬元獎金。（王文吉攝）

107年全國中等學校運動會圓滿落幕，台中代表隊奪牌數全國第一，有15項18人次破大會紀錄、7項創大會紀錄及3項破全國紀錄，其中沙鹿國中3年級王彥和獲國男組100公尺及200公尺雙料冠軍，被譽為「國中最速男」。台中市教育局22日於豐原舉行頒獎典禮，由副市長林陵三表揚奪牌選手，並發出近3800萬獎金。

全中運慶功宴於豐原臻愛會館舉行，台中市教育局席開百桌，宴請得獎選手及教練，會場上放映精采鏡頭集錦，重現選手們比賽時的英姿，並由副市長林陵三代表頒發獎金，台中市體育總會秘書長楊永昌也到場恭賀。

林陵三盛讚參賽選手共獲得334面金銀銅牌，金牌數和總獎牌數並列全國第一，期許延續這股氣勢，將明年的東亞青運獎牌留在台中。教育局長彭富源指出，這次市府共發出近3800萬獎金，創下歷史新高，這樣的成就歸功於選手、教練及學校行政的全力支持，期許選手再創高峰。

台中市在各項競賽大有斬獲，西苑高中林姵彣在游泳項目7破大會記錄、3破全國記錄；沙鹿國中3年級王彥和是新台灣之子，他去年參與兩場賽事皆破全國紀錄，後來因腳傷休息1個月疏於練習，今年全中運未能破紀錄，仍拿下100及200公尺雙料冠軍，被喻為「國中最速男」。

此外，台中市承辦今年全中運，特別配合東亞青運，選辦自由車、輕艇及保齡球項目，幾乎囊括所有團體總錦標，而后里國中角力隊及后綜高中田徑隊贏得運動精神獎的肯定，展現出台中市運動之都、健康城市的氣勢。

(中時 )