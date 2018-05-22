圖輯》直擊！國軍跳傘過程首度大公開

空訓中心傘教組18位教官仔細穿戴傘具確保個人安全無虞。(陳怡誠攝)

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空訓中心傘教組18位教官在屏東機場整備執行跳傘任務。(陳怡誠攝)
空訓中心傘教組18位教官依序登上C-130H運輸機。(陳怡誠攝)
實施跳傘作業前都會由「自摺自跳」保傘連試風員(見圖)先行躍出測試風速、風向數據，並回報給空中修正航向，必須擁絕佳技術與經驗才能勝任。(陳怡誠攝)
實施跳傘作業前都會由「自摺自跳」保傘連試風員(見圖)先行躍出測試風速、風向數據，並回報給空中修正航向，必須擁絕佳技術與經驗才能勝任。(陳怡誠攝)
空訓中心傘教組18名教官自C-130H運輸機跳出準備降落潮州空降場。(陳怡誠攝)
空訓中心傘教組18名教官自C-130H運輸機空降至潮州空降場。(陳怡誠攝)
自C-130H運輸機跳出順利降落屏東潮州空降場的傘兵扛著傘具集合。(陳怡誠攝)

（17：55更新）上兵秦良丰日前發生跳傘意外，不少人將矛頭指向負責保養折傘的保傘連程序不周，讓該單位弟兄承受莫大壓力。航特部22日公開鮮少曝光的保傘連作業情形，更將所有保傘程序、資料庫及監視器影像一併公開，以行動力挺自己弟兄，重新凝聚士氣。

一具傘包的檢整包含六大步驟，分別是「舖傘」、「平摺」、「長、曲摺」、「盤結吊繩」、「封閉外包」和最後的「整理引張帶、套袋及簽名」，折傘員唯有在檢查士檢查後才能盡興下一個步驟，每一個環節都不得馬虎。

保傘連負責全軍傘具整摺工作的專責單位，106年度合計整摺各式傘具計7646頂，平均每位摺傘員整摺逾250頂，年度迄今已完成2741頂傘具，每位摺傘員均需完成摺傘訓，嚴格的簽證合格，才能加入摺傘工作；同時每一項整摺步驟均需由檢查士查驗後，才能進入下一個步驟，最終每位摺傘員還需實施「自摺自跳」的考驗，以確保傘具安全，完成各項空跳任務。

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保傘步驟「平摺」中，人員檢查整理抗半翻網。（陳怡誠攝）
保傘人員整理引張帶、套帶後交由檢查士簽名。（陳怡誠攝）
保傘員全神貫注進行檢整傘具。(陳怡誠攝)
摺傘員傘具整摺情形。(陳怡誠攝)
保傘員（右）進行檢整傘具時，一旁有檢查官（左）督導，無誤後才能進入下一個步驟。(陳怡誠攝)
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