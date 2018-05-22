北影放映是枝裕和《小偷家族》 導演否認拿金棕櫚獎是「悲願」

《小偷家族》將於7月13日上映。（台北電影節提供）

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《蜻蜓之眼》用監視器畫面拼湊成一場「羅曼史」。（台北電影節提供）

第20屆台北電影節嚴選大師作品，今年將放映坎城影展甫公布的金棕櫚獎得主是枝裕和新作《小偷家族》、當代藝術家徐冰首部長片《蜻蜓之眼》、國際級音樂家坂本龍一紀錄片《坂本龍一：終章》等片，其中是枝裕和拿獎後接受日媒訪問，他回想上台心情：「其實我不是很會緊張的人，但這次難得的緊張了，幾乎是在翻譯說話間才在思考該講什麼。」

儘管被說是「達成悲願」，是枝裕和澄清：「我從來都沒有說過（想拿獎）。」他表示並未以拿獎為目標，回國後首件事是想和演員們見面，雖已透過LINE將坎城現場照片分享給大家，也收到許多恭賀詞，但他表示，「想和Lily Franky、安藤櫻和孩子們，帶著金棕櫚獎盃一起見面就好了！」

另外，國際知名的中國當代藝術家徐冰，今年將親自帶來2017年獲頒盧卡諾影展費比西影評人獎的首部長片《蜻蜓之眼》，並將於7月4日晚間七點的放映後舉行講座，該片沒有演員、沒有攝影師，由一億多台監視器畫面之中擷取上萬小時的影像，拼貼剪輯，透過旁白虛構出一場關於女孩蜻蜓與男子柯凡的羅曼史，不但是飽含實驗意味的一次創作，也透過這個作品挑戰劇情片與紀錄片之間的界線。

北影還將放映大林宣彥導演新作《花筐》、柏林與坎城影展常客露柯希亞馬泰（Lucrecia Martel）睽違10年的力作《薩瑪的漫長等待》、羅馬尼亞新浪潮導演康斯坦汀波佩斯庫（Constantin Popescux）的《咎愛心風暴》。

(中時 )

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