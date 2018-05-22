彰化市農會慶百周年 百年太子樓日式米倉將開放參觀

2018年05月22日 17:48 中時 謝瓊雲

彰化市農會委外設計「彰化新三寶」公仔，增添活潑與趣味。（謝瓊雲攝）

彰化市農會的「新三寶」：咖啡、蜂蜜和養生飲品荔枝乾。（謝瓊雲攝）

彰化市農會推出自有品牌八卦山精品咖啡近年逐漸打響名號。（謝瓊雲攝）

彰化市農會歡慶成立百周年，6月1日起一連三天舉辦熱鬧滾滾慶祝活動，除有百年時光回顧、穀倉簡介、歷來各項古農機具展，及彰化新三寶展售會之外，還有會員百萬大摸彩獎等重頭戲，總幹事林毓源歡迎各界共襄盛舉。

市農會22日舉辦宣傳記者會，理事長林水木、現任彰化縣議員的常務監事張瀚天和縣府秘書長賴振溝都出席，並與所有來賓共同啜飲農會自產自銷的八卦山精品咖啡。

林毓源表示，這次「百年耕耘、農耀半線」系列活動，農會動員各部門精心籌備近一年，有產銷班、家政班、四健會成果展外，6月2日會員慶祝大會當天更有農特產品展售、特色小吃、農業體驗活動、肉品推廣品嘗、和精彩節目表演。

彰化市農會於1918年9月26日成立，現今仍有全國唯一僅存、1925年興建的「太子樓」日式米倉，也將在這次百週年慶中首度對外開放參觀，供民眾一睹這座走過將近一世紀、由日本人興建的農業古蹟風華。

彰化市農會以「彰化新三寶」：八卦山咖啡、蜂蜜及養生飲品（含荔枝乾）開發的禮盒系列飲品自2015起連續三年榮獲農委會評選為臺灣農漁會百大精品，這次市農會更將推出「啡哥」咖啡館、「飛比弟」甜蜜館、「荔姿妹」風味館三大意象公仔及空飄汽球，為「新三寶」增添活潑與趣味。

(中時 )