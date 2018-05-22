彰化市農會慶百周年 百年太子樓日式米倉將開放參觀

彰化市農會歡慶創立百周年，6月1日起一連三年舉辦熱鬧滾滾慶祝活動，上午宣傳記者會上邀請各界來賓品嘗八卦山精品咖啡。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化市農會委外設計「彰化新三寶」公仔，增添活潑與趣味。（謝瓊雲攝）
彰化市農會的「新三寶」：咖啡、蜂蜜和養生飲品荔枝乾。（謝瓊雲攝）
彰化市農會推出自有品牌八卦山精品咖啡近年逐漸打響名號。（謝瓊雲攝）

彰化市農會歡慶成立百周年，6月1日起一連三天舉辦熱鬧滾滾慶祝活動，除有百年時光回顧、穀倉簡介、歷來各項古農機具展，及彰化新三寶展售會之外，還有會員百萬大摸彩獎等重頭戲，總幹事林毓源歡迎各界共襄盛舉。

市農會22日舉辦宣傳記者會，理事長林水木、現任彰化縣議員的常務監事張瀚天和縣府秘書長賴振溝都出席，並與所有來賓共同啜飲農會自產自銷的八卦山精品咖啡。

林毓源表示，這次「百年耕耘、農耀半線」系列活動，農會動員各部門精心籌備近一年，有產銷班、家政班、四健會成果展外，6月2日會員慶祝大會當天更有農特產品展售、特色小吃、農業體驗活動、肉品推廣品嘗、和精彩節目表演。

彰化市農會於1918年9月26日成立，現今仍有全國唯一僅存、1925年興建的「太子樓」日式米倉，也將在這次百週年慶中首度對外開放參觀，供民眾一睹這座走過將近一世紀、由日本人興建的農業古蹟風華。

彰化市農會以「彰化新三寶」：八卦山咖啡、蜂蜜及養生飲品（含荔枝乾）開發的禮盒系列飲品自2015起連續三年榮獲農委會評選為臺灣農漁會百大精品，這次市農會更將推出「啡哥」咖啡館、「飛比弟」甜蜜館、「荔姿妹」風味館三大意象公仔及空飄汽球，為「新三寶」增添活潑與趣味。

(中時 )

麻疹又來亂 新增1人確診隔離治… 《中時晚間快報》NCC濫用裁量權 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。