《中時晚間快報》NCC濫用裁量權 法院判決重審中廣換照案

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◎NCC濫用裁量權 法院判決重審中廣換照案

國家通訊傳播委員會NCC，去年3月收回中廣音樂網、寶島網兩頻率，中廣提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後，合議庭認為前年通過換照時，NCC濫用裁量權作成「保留廢止權」和「通知繳回頻率，不得請求補償」的附款，侵害憲法保障的訴訟權，也讓憲法保障的人民財產權淪為空談，判決撤銷附款且NCC要依法院見解，重新審查中廣2015年12月30日換照申請，並作成決定。

◎《公務員利益衝突法》三讀民代助理關說 最高罰600萬

立法院今三讀通過《公務人員利益衝突迴避法》修正草案，新法將各級民代助理納入「公職人員關係人」範圍，並提高相關罰則；若以非法定程序請託關說，或是圖利本人或民代，可處30萬以上、600萬以下罰鍰，將自新法公布後6個月施行。此外，新法也將總統、副總統納入公務員適用範圍，自當選公告日起，就需要履行公務員利益迴避。

◎中興案解禁露曙光？ 美媒：陸美已達成大致方案

《華爾街日報》22日援引消息人士的話報導稱，大陸和美國方面已經就解決中興的爭議問題達成大致框架方案，協議將解除美國公司向中興銷售零部件和軟體的禁令。不過，該人士直言，任何禁令的解除都需要美國安部門審查。

◎韓國熱血強片《冠軍大叔》 每五分鐘讓觀眾笑一次

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》，由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的力量男神馬東石領銜主演，再加上韓國實力派新生代的權律及韓藝利共同演出，電影中除了馬東石的man power備受期待外，他與權律三度合作，展現出高度的喜劇默契，讓電影喜感再加分，權律說：「電影5分鐘就讓觀眾笑一回。」但私下活潑愛講話的他，讓為了拍攝而體力耗盡的馬東石想趁空檔休息一下都不行，還要一直陪著權律聊天，讓馬東石大笑表示《冠軍大叔》是讓他用盡所有力氣才完成的作品。

(中時電子報)

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