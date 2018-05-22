陸南海轟-6練兵 具突破性戰略意涵

2018年05月22日 18:14 旺報 張國威

近日中國大陸高調宣揚，解放軍空軍轟六K戰機順利於南海西沙永興島完成起降測試。中華戰略學會研究員張競22日受訪時就此指出，共軍以循序漸進方式在南海練兵，未來將產生不可低估之戰略效應，國人對此更須保持關注審慎評估。

張競指出，首先是南海西沙永興島基本上是解放軍海軍負責之守備區，所以與飛航相關之場站設施與導航觀通作業，都是由海軍航空兵所屬部隊負責。解放軍空軍主力戰機能夠出海實施航訓，不但具有技術關卡、心理門檻，對於跨越軍種間之任務協調與參謀作業，更是重要挑戰與里程碑。所以從推展聯合作戰戰力來說，必須加以正視。

張競更強調，本次是轟六型戰機首度於海島機場起降，熟知解放軍戰機導航台與定向台技術規範者皆知，其與陸地機場會有相當差異；就此來說，解放軍空軍空勤人員訓練亦算是有所突破。

張競也表示，比較起來，起降算是基本功等級之小事，日後能夠進階至整補掛彈再出擊，甚或是在海島前進基地進行任務提示，這都是未來還可深入演練項目。唯有能夠滿足所有遠程奔襲之想定測考，解放軍運用南海各島礁機場，作為延伸打擊火力投射之戰略構想，才有可能成熟落實。

張競提醒，依據共軍目前建軍發展之步調來觀察，此種空中對地打擊載台遠程奔襲演練，從偶爾為之，到經常輪替進駐，最後到保持經常進駐南海島礁，還有很大發展空間。但是只要共軍願意投注心力，完成戰備形成戰力，只是時日早晚問題。而此種戰力未來對南太平洋島嶼及麻六甲週邊是否具有指向性？將是所有關心周邊區域安全人士，必須深入思考之方向。

(旺報 )