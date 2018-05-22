外籍看護怎入門 南市勞工局發照護手冊 雇主好安心

台南市勞工局印製700份照護好EASY手冊，提供初次聘用外籍看護工的一般家庭索取，民眾可透過網路預約索取，或用手機掃描QR Code就能連結到相關網站。（莊曜聰攝）

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台南市勞工局印製700份照護好EASY手冊，提供初次聘用外籍看護工的一般家庭索取，因為南市印尼籍看護工占總人數7成5，因此有英文、印尼語2種對照版本。（莊曜聰攝）

台南市外籍看護工人數有1.6萬餘人，其中印尼籍占7成5左右，為減少外籍看護工來台後因語言及實務經驗不足影響照護品質，台南市勞工局印製照護好EASY手冊，分成英語、印尼語2種版本，供初次聘用外籍看護的家庭上網預約索取，明年也將開辦看護工補充訓練，提升外籍看護品質。

南市勞工局指出，外籍看護在申請入台簽證前，都已經接受過至少90小時的照顧服務訓練，經過各國勞工部門認證並取得專長證明書才能來台，但因為語言及實務經驗不足，照護及溝通上很難立即上手。

去年勞工局首度印製照護手冊，並在特定場合發送，提供新進的外籍看護參考，有「教科書」在手，包括移動、飲食、排泄、潔身等照護方式，以及居家健康管理和緊急情況處理，圖文並茂，清晰易懂。

今年勞工局將再印製700份照護手冊提供索取，也設置網路申請表單讓民眾裕先上網登記，經過審查符合資格後，再採郵寄方式寄達，但因資源有限，目前僅開放一般家庭申請，養護機構則不在索取範圍。

勞工局長王鑫基表示，為解決雇主、被看護人與看護人員的溝通問題，明年度也將開辦看護工補充訓練，現在正開設外籍勞工管理通譯人員培訓班，招收南市外籍配偶受訓，投入服務行列。

(中時 )

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