在世醫會發表談話 蔡英文：台灣健保是各國典範

2018年05月22日 18:01 工商 崔慈悌

世界醫師會力挺台灣參與世界衛生大會，蔡英文總統今天透過預錄方式在世醫大會發表談話，強調台灣的健保完全符合聯合國永續發展的健康保障目標。對於許多發展中國家而言，台灣的全民健保制度正是一個最佳典範，也很樂意為人類健康貢獻一分心力。

蔡英文在日內瓦時間5月22日（週二）上午9時，也就是台北時間下午3時以錄影方式在「世界醫師會」大會發表重要談話，感謝世醫會支持讓台灣能專業務實參與國際衛生事務。

她說，實現「全民健康覆蓋」(UHC)是世界各國在2015年商定永續發展目標時所設定的目標之一，也是今年世界衛生大會的主軸，各國領袖皆承諾在2030年，保障人人能獲得基本的醫療服務，不因疾病面臨經濟困難。

在過去這幾年，UHC無疑是全球衛生最重要的觀念及關鍵字，「我很樂於分享保障全民的實際案例」。

蔡英文指出，為使人人獲得醫療服務，台灣早已於1995年開辦全民健康保險，全體國民從出生起，不分性別、年齡、貧富，人人均享有平等就醫的權利。除此之外，基於人權與平等，在臺灣工作或合法居留的外國人，以及入監服刑者均已納入健保的保護傘下，沒有任何人被遺漏。

她說，我們的全民健保保費不到個人月薪的5%，整體醫療費用支出占國內生產總值比率不到7%，卻讓每個人都能獲得必要的醫療服務，是全面性的健保計畫，從一般感冒到器官移植，健保都有給付，肝炎、愛滋病也均有給付，完全符合聯合國永續發展的健康保障目標。

更重要的是，針對弱勢族群，臺灣政府對於低收入戶、近貧戶、失業者均有不同的保費方案，以降低醫療不平等，也針對醫療資源不足地區推動醫療改善計畫，並在偏遠地區實施全民健保整合醫療服務等，改善原住民醫療品質，民眾滿意度高達85%以上。

蔡英文強調，台灣的醫療體系不僅讓人民獲得醫療保健，還提供經濟保障。自從全民健保實施以後，再也沒有民眾會因醫療費用而破產，對於許多發展中國家而言，台灣的全民健保制度正是一個最佳典範。「相信台灣的經驗可以做為範例，我們很樂意為全球人類的健康福祉貢獻一分心力」。

(工商 )