黃士修： 以核養綠公投 真的被中選會拔管了

位於新北市貢寮區的台電第四核能發電廠，佇立在貢寮沿海地區，背山面海加上漫草叢生，讓人感覺格外荒涼，若非有根高聳的核電廠巨管，很多路過遊客都不知道核四廠就藏身山林及海邊之中。（圖文／曾百村）

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中時電子報

「核能流言終結者」、「以核養綠公投領銜人」黃士修今（22）日在臉書表示，自5月15日起，中選會以新聞稿通知「以核養綠公投」限期補正，但一星期過去了，他們沒有收到中選會任何一份公文，中選會也沒有主動告知任何訊息！反而是他們詢問中選會兩次，補正事項究竟為何？中選會承辦人告知，已經上簽呈給主管，因「主管公出」遲遲未批。黃士修質疑，「很不幸地，以核養綠公投真的被中選會拔管了。」理由是：「莫須有」。

「以核養綠公投」主文為：「您是否同意：為避免非核家園政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？」

黃士修日前指出，以核養綠公投的訴求，就是廢除電業法第95條第一項，其餘文字是描述「以核養綠公投」的動機與願景，為單純的法律複決。尤其「確保重啟核電權利」，是廢除電業法第95條第一項之後的自然結果，不涉及創制。他也強調，法務部已明確表示，「以核養綠公投」不涉及法律創制，也非重大政策之創制與複決。

文章痛批中選會作為選務機構，並沒有被賦予實質審查公投之權限，然而中選會正打算複製教育部拔管的作法，用各種行政程序措施、隱晦的行政處分，來擴張中選會的權力，對以核養綠公投進行違法的實質審查。

黃士修今日再度指責中選會，先是用各種超越法律的方式刁難，接著以新聞稿方式做出行政處分，卻連正式公文都發不出來。因此要求中選會，立即公告以核養綠公投的相關公文和審查紀錄，因為今天中選會的所作所為，並不是對以核養綠公投拔管，是對我國民主制度進行拔管。

黃士修強調，以核養綠公投，不只是廢除電業法非核家園條款，也是誓言對抗違法濫權的政府，進行一場守護民主聖戰的公投！

(中時電子報)

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