英國大學師生訪新北消防局 汲取經驗激盪災防新火花

英國考文垂大學陳永芳博士率災害管理與緊急應變學系學生及Matthew Blackett博士等12人，今(22)日到新北市消防局參訪觀摩。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
參訪交流中，新北消防局特別針對臺灣交通要道-國道五號雪山隧道安全與策進搶救作為進行介紹。（吳家詮翻攝）

英國考文垂大學(Coventry University)陳永芳博士率災害管理與緊急應變相關學系2年級的10名大學生及Matthew Blackett博士一行12人，今(22)日特從英國赴台汲取災害防救經驗與技術，並選擇新北消防局做為臺灣第一站。

英國考文垂大學於2018年英國衛報(The Guardian)調查結果在英國將近130所大學中，排名第12名，亦是英國第一個擁有災害管理專業課程的學術機構，且成立災害管理及危害研究中心，該中心專研緊急應變規劃、社區韌性、人道救援、災害救助、風險管理等面向，並透過社會參與的角度，進行相關災害研究分析，是培養國際化防災人才的搖籃。

英國考文垂大學參訪團觀摩新北市119救災救護指揮中心派遣執行運作。（吳家詮翻攝）

自103年起，考文垂大學為深入瞭解新北市災害管理運作模式與體系，每年皆派遣學生至新北市學習，且於105年與新北消防局簽署合作備忘錄，雙方交流、合作持續加溫。陳永芳教授表示，新北市災害管理體制相當完善，各方面的災防作為與救災救護技術專業前瞻，感謝消防局熱誠歡迎，並提供該校學生觀摩學習的機會。

本次參訪交流，除了觀摩新北市119救災救護指揮中心派遣執行運作，消防局也特別針對臺灣交通要道-國道五號雪山隧道安全與策進搶救作為進行介紹。

新北市消防局長黃德清表示，災害防救需全面向角度進行分析，第一線災防應變管理人員觀念極為重要，本次有機會跨國經驗分享、交流，雙方就長隧道安全議題進行探討，使在場學生們更加了解災害發生時應變處置方式與防救措施，期許災害管理夥伴們彼此學習，彼此獲益。

(中時電子報)

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