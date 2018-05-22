高雄國稅局推租稅闖關 鼓勵學子報名祭豐厚大獎

2018年05月22日 18:10 中時 柯宗緯

高雄國稅局為讓年輕學子了解如何使用雲端發票與租稅常識，6月2日下午2時舉辦「真人版桌遊」租稅闖關活動，將在高市文化中心圓形廣場登場，開放高中職、大專院校學子，3人組1隊報名，只要報名就可現拿超商禮券，並有機會抱回iPad、飯店餐券等總值高達8萬元獎品，即起至5月31日止報名截止。

高雄國稅局說，闖關者手持大型充氣骰子前進並回答關主問題即可過關，不僅準備高達萬元現金獎，每組報名成功隊伍亦可獲7-11現金禮券，活動總獎項合計高達八萬元，報名時間5月31日截止，尚未報名的高雄學子們請儘快報名，報名網址：https://www.accupass.com/go/KaohsiungIRS或電洽07-9551219報名。

高雄國稅局政風室表示，希望透過創意的闖關遊戲與豐富的獎品，吸引學生參加，建立正確的租稅觀念與雲端發票的常識，當日參賽秒數最快的前5組隊伍即可獲得高額的現金獎項與獎品。

活動當天也開放現場的民眾一同參與，只要民眾捐出發票即可兌換摸彩券，摸彩的獎項包括了Apple ipad、Panasonic負離子吹風機、大同烤箱、漢來海港餐廳平日自助晚餐卷、高雄大八飯店top平日自助晚餐卷。

(中時 )