大有來頭！梅根皇冠來自英女王祖母＋5公尺頭紗繡上53國花卉

2018年05月22日 18:21 中時電子報 何宜玲

We *believe* the tiara could be Queen Mary's Sapphire Bandeau, but with a new diamond inlay. Otherwise it would be new from initial photos thus far! (w/thx to @courtjeweller) pic.twitter.com/ouqMA3Frck — Meghans Mirror (@MeghansMirror) May 19, 2018

英國皇室哈利王子和美國女星梅根終於完成眾所矚目的世紀婚禮，在他們的結婚大喜之日當天，鎂光燈不斷把焦點放在新娘子梅根5公尺長的純白頭紗，和非常閃耀動人的皇冠上，它的外型相當搶眼，造型也很好看，但其實這頂皇冠可是大有來頭！它最原始的主人其實是現在英女王伊莉莎白二世的祖母瑪麗皇后(Queen Mary of Teck)。

根據《時尚網》(Vogue)報導，這次英國皇室婚禮中，新娘梅根所配戴的The Filigree皇冠，它中央構成的部分其實是一枚來自瑪麗皇后的胸針，那是在1893年喬治五世尚未成為國王就送贈給妻子的禮物。後來，到了1932年左右，瑪麗皇后又將胸針鑲嵌在由鑽石和鉑金構成的環形冠冕上，成為現在看到的模樣。這也是當時相當時髦的寶石收納方式之一。

梅根婚禮佩戴的皇冠和頭紗獲得外界好評。(圖/路透)

1953年時，瑪麗皇后將這頂皇冠送給了伊莉莎白女王以後，女王就將它珍藏，除了少數配戴幾次以外，外界幾乎很少再看到它。直到這次梅根選擇在婚禮上，配戴由女王出借的霸氣皇冠，世人才有機會再好好端詳一下這頂大有來頭的冠冕。

Sketches of The Duchess of Sussex’s #RoyalWedding dress, designed by Clare Waight Keller, have been released.



The Duchess and Ms. Waight Keller worked closely together on the design, epitomising a timeless minimal elegance referencing the codes of the iconic House of Givenchy. pic.twitter.com/A9ZFKVZmUz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 20, 2018

至於，梅根的新娘頭紗長達500公分，也相當搶眼。從鏡頭上遠遠的看，可能看不出在它的邊緣綴有很多花朵的刺繡，其實這些花朵的樣式都是根據搭英國協共53國家的不同植物種類的造型，刺繡在頭紗邊緣當作裝飾的，可以說相當講究。

說到瑪麗皇后，她是一位珠寶收集達人，她對珠寶的喜好有多瘋狂呢？曾經有人形容，瑪麗皇后手中的珠寶可以照亮半個地球！可想而知，她成為近幾世紀以來，全世界擁有最多珠寶的女人當之無愧。因此，她的孫女也就是伊莉莎白二世，現任的英國女王相較於她而言，當然是小巫見大巫，甘拜下風了。因為伊莉莎白女王的珠寶都是繼承自她。

The veil is held in place by Queen Mary's diamond bandeau tiara, lent to Ms. Markle by The Queen. The diamond bandeau is English and was made in 1932, with the entre brooch dating from 1893. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

早在1891年時，瑪麗王后被維多利亞女王看中，親自將她選為孫子阿爾伯特維克托(Albert Victor Christian Edward)的新娘，他們兩人原本已經訂婚，但是經過6周，維克托王子卻在婚禮前夕，因流感不治身亡。瑪麗皇后經過了1年哀悼期以後，才在1893年嫁給了維克托王子的弟弟喬治五世。

當時，維多利亞女王為了安慰不幸失去未婚夫的瑪麗皇后，在她結婚當天，贈送給她多達1500件的高級珠寶。從此，愛珠寶成癡的瑪麗，也在自己真正成為王后的那天，配戴了近萬顆的鑽石和寶石在身上，相當驚人。但是，生性大方的瑪麗皇后最後也把大部分珠寶都傳承給了她最寵愛的孫女，也就是現任英國女王伊莉莎白二世。

(中時電子報)