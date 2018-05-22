年省72萬！昔數學白痴翻身「省公帑達人」

社工員陳怡蒨堪稱「省公帑達人」，1年替社會局省下72萬元，獲保薦廉潔楷模表揚。（柯宗緯攝）

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社工員陳怡蒨（右）整合單親區域資源，撙節用度之餘，也兼顧服務能量。（柯宗緯攝）

昔日的數學白痴，翻身省公帑達人！32歲社工員陳怡蒨在預算刪減困境中，花半年整合單親區域資源，力促公私部門通力合作，1年為市庫省下72萬，又兼顧服務能量，讓她頗有成就感，自豪說「以前算數很痛苦，現在有這樣成果，真是雀躍不已！」

陳怡蒨是靜宜大學青少年兒童福利學系畢業，她透露，受到家人影響，投身社工界，姊姊陳怡靜任職高市家防中心、哥哥則是凱旋醫院社工。她出社會先後在社福團體、屏縣社會處、高市社會局歷練近10年。

她現負責單親家庭業務，有感於預算年年限縮，爭取一分一毫困難無比，乾脆調整作法，從撙節用度下手。她將過去民眾分不清楚的單親家庭服務中心、單親互助關懷站及單親家園，在服務能量不減情況下，整合成單親家庭服務據點。

她也著手推動社會局、都發局跨局處合作的「五甲國宅出租住宅案」，首創包租代管模式。她回憶，當時懷孕挺著一顆大肚子，在5層樓爬上爬下監工，因太投入工作，直到下班才感受肚子緊縮不適，但她笑說「這樣孩子比較好生啦！」

身為孩子的媽，她更能以同理心明白單親家庭需求，加上曾遭遇不便民規定，讓她誓言要完善執行政策規畫，從計算支出成本、評估專業到社工輔導服務費，都歷經反覆驗算。她說，當學生時數學總在及格邊緣，沒料到如今能靠算數替公家省錢。

她在社會局服務近3年，近日獲頒高市府107年保薦廉潔楷模；社會局長姚雨靜肯定她做事認真表現，也期許局內同仁盡心盡力且有效率為民服務，讓政府有限資源，能發揮最大功用。

(中時 )

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