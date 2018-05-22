與梅根甜蜜婚禮晚宴致詞曝光！哈利查爾斯罕見展父子情

2018年05月22日 17:57 中時電子報 蔡萱

英國哈利王子與梅根在19日在全球10億人的矚目之下，完成終身大事，不過外界看不到的是接下來在浮若閣摩爾宮（Frogmore House）舉辦的晚宴，會上不僅延續中午婚禮的星光熠熠，新郎新娘以及新郎爸爸查爾斯王子都紛紛上台致詞，讓整個場溫馨感動，更讓人看見長期以來傳聞心有間隙的查爾斯與哈利難得展現父子情深。

最新受封薩森克斯公爵的哈利與公爵夫人梅根於19日中午舉行世紀婚禮，緊接著梅根換上了第2套禮服攜手哈利前往在溫莎堡內廷浮若閣摩爾宮參加晚宴，這場晚宴是由新郎的父親查爾斯王子為慶祝婚禮而辦，除了與新人親近的王室成員參與外，還有網球天后小威廉絲（Serena Williams）、印度女星琵豔卡（Priyanka Chopra）、歌手艾爾頓（Elton John）、喬治克隆尼夫妻、貝克漢夫妻等200人參加。

新郎哈利王子在會上致詞仍頻頻向新婚的妻子示愛，他表示梅根優雅的領導了所有事，也說兩人是最佳的團隊夥伴，還說「等不急想和妳過餘生」，甜蜜的喊話也羨煞現場眾人。

查爾斯王子作為新郎的父親在婚禮上佔有重要的位置。突圍查爾斯和梅根母親拉格蘭對話。(美聯社)

而不同於在中午婚禮莊重婚禮中的鎮定冷靜，新娘梅根也打破傳統，感性的在晚宴上致詞感謝公公查爾斯王子代替臨時不出席的父親湯瑪斯，陪她走上紅毯、踏入人生的新階段，同時也感謝婚禮幾天來查爾斯對母親拉格蘭的款待。過去晚宴中新娘通常都沒有發言。

過去哈利年幼時因父親與母親黛妃的紛爭，甚至在年僅12歲就喪母，讓他多年來他與爸爸關係冷漠，不少王室成員認為哈利少年時期瘋狂叛逆、嗑藥酗酒，也是查爾斯只顧與卡蜜拉，沒能好好照顧兒子所致。

不過這次的婚禮似乎讓這對過去冷漠如冰的父子更加熱絡，當查爾斯代替梅根父親牽梅根走上紅毯後，哈利在聖壇前面親暱地和查爾斯說「謝謝爸爸」，再加上查爾斯為晚宴的盡心盡力，都不難看出兩人關係明顯改善。

這場晚宴是由查爾斯王子所主持，包括晚宴的餐點、表演曲目等都由他親自挑選，晚宴的DJ由Sam Totolee擔任，還有絢爛的火花映襯。查爾斯也在致詞時對新人表示「我很為你們高興」，也感謝了梅根選擇邀請他讓代她父親牽她步上紅毯。

(中時電子報)