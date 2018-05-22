手機是否給人看 歐巴馬川普大不同

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許多人出於個人隱私，不喜歡讓別人看自己的手機。但身為國家元首，很多時候基於國家安全和國家利益，必須犧牲很多個人隱私。然而美國近代最非典型的總統川普，在手機使否給人看這點，仍與他的前任歐巴馬總統大不相同。

《政客》雜誌(Politico)21日報導，兩位美國政府高階官員，談到川普的手機使用情況，他們聲稱川普用的手機並不具備可以保障通話的精密安全功能，其中一人表示，川普至少有兩隻蘋果手機(iPhones)，其中一支只能用來打電話，另一支則只能用推特和其他預先下載好的新聞網站，兩支手機由白宮信息技術部和白宮聯絡室提供，這兩個部門有負責監控白宮通訊的軍事人員。

然而同一位白宮官員表示，儘管助理敦促川普每個月更換那支用來發推特的手機，川普卻拒絕了，聲稱這樣「太不方便」。

報導稱，川普已經5個月沒有讓安全專家檢察他的推特手機了。至於通話手機，則不清楚多久更換。而歐巴馬政府內一位官員稱，前一任美國總統歐巴馬每隔30天就會乖乖交出他的手機，讓通訊專家檢查有無駭客或其他可疑活動。

白宮拒絕評論《政客》這篇報導，但一位高階白宮官員表示，川普的通話手機會定期更換，至於推特手機和推特帳號因為有接受安全控制，並不需要定期更換。

川普的通話手機和歐巴馬的不同，有相機和麥克風，但由於川普這台手機的 GPS 已被關閉，白宮官員聲稱，有相機和麥克風並不會讓川普的手機有被監控的風險，他甚至表示這台手機的科技讓它比任何歐巴馬時代的產品都更安全。

許多川普的朋友和顧問證實川普很常用手機，共和黨籍的佛羅里達州眾議員Matt Gaetz 在4月時告訴《政客》，他在大半夜與一大早都曾接過川普的電話，有時是隱藏號碼來電，有時是以10碼數字、202開頭的區域碼顯示。

3位白宮助理則證實，川普的手機號碼不時會更換。

(中時 )

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