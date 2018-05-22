MLB》三年內手肘兩度動刀 小巨人終返大聯盟

2018年05月22日 18:03 中時電子報 蔡銘仁

三年內兩度動韌帶移植手術(TommyJohn)，曾為皇家主力牛棚的「小巨人」柯林斯(Tim Collins)，自2014年起完全淡出大聯盟戰場，熬過復健的他，今(22日)傷後首度亮相，於國民出戰教士的比賽中繼登板，投1局無失分，替自己的復活歷程，寫下不錯的開端。

柯林斯身高不過5呎7吋(約170公分)，以投手來說實在不出色，但他很爭氣，輾轉遊走藍鳥、勇士和皇家，最後2011年在皇家一圓大聯盟夢。柯林斯專司中繼，2011到2013年3個球季，每年都能投超過60場，自責分率也能維持在3以下，是當時皇家重要的牛棚戰將。

然而到2014年，柯林斯只投了22場，就因手肘韌帶撕裂報銷；該年，皇家拿下了世界大賽冠軍，柯林斯卻沒能參與那段過程。柯林斯動了一次手術，才準備要復出，誰知道更慘的狀況，是他又被發現另一條韌帶也斷了。

隨後，柯林斯離開皇家，直到去年才以小聯盟約加盟國民，在小聯盟共出賽18場，自責分率高達7.79，並不理想。不過歷經一年的調整，今年柯林斯於3A開季，投17場繳1勝2敗、自責分率3.63成績，適逢國民牛棚麥德森(Ryan Madson)受傷，柯林斯總算重返大聯盟舞台。

「我動了手術後，歷經很多努力才走到這步。」柯林斯坦言這段過程，跟2011年健康、準備拚上大聯盟時截然不同，「當時經過春訓進到開季名單，一切宛如美夢成真，在兩次手術和這幾年的復健後回來，感受比那時更多，我永遠不會忘記這段特別的過程。」

此役國民打擊爆發，前7局就取得8分領先，8上先發的G.岡札勒斯(Gio Gonzalez)功成身退，柯林斯踏上熟悉的大聯盟投手丘。他投1局面對4名打者，僅被荷斯莫(Eric Hosmer)打1安，另飆出2次三振，最快球速催到94英里，用16球順利完成任務。

(中時電子報)