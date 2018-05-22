偏鄉小校很國際 辦大型藝文活動

雲林縣褒忠國中雖是百餘人偏鄉小校，卻很「國際」，藝術周舉辦國際藝術交流畫展，還有知名豎琴演奏音樂會，學生專注欣賞各國藝術家作品。（許素惠攝）

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雲林縣褒忠國中雖是百餘人的偏鄉小校，卻很「國際」，本周藝術周接連舉辦了兩場大型藝文活動，一是國際藝術交流展，匯集10多個國家藝術家版畫、油畫、水墨、設計等作品，二是23日才要登場的蒙納米豎琴樂團演出，開闊孩子眼界。

2018雲林國際藝術展移師褒忠國中展出，讓雲林縣平原及沿海地區居民能就近欣賞國際藝術，該校師生先睹為快，歐、亞、澳等3大洲10幾個國家、30多位藝術家參展，校園頓時洋溢著異國風情。

學生林怡萱指出，她第一次同時觀賞到版畫、油畫、水墨、設計等多種藝術樣貌，也首次親炙那麼多國的藝術家作品，感覺像置身在國際性的美術館。徐凱蒂則說從畫展中看見世界。

23日校方規畫的音樂會邀請蒙納米豎琴樂團到校演出，校長陳昭龍指出，這是雲林縣第一次有純粹的豎琴表演團體蒞縣演出，表演過程不只是音樂欣賞，還有豎琴教學，讓師生有機會體驗撥彈豎琴，顛覆一般音樂會思維。

陳昭龍說，蒙納米團員均畢業或曾就學於國內外知名音樂學院，成員的音樂天賦與音樂特性均有不同，有的婉約柔情搭配精準嚴密，有的舒徐優雅配合豪邁奔放，團長洪綺鎂將之整合同一豎琴樂團中，要與聽眾共創美的音樂聆賞經驗，該校也安排巴士接送學區國小師生一起共賞，共享資源。

(中時 )

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