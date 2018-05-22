小1學童照顧失明父 孝心獎全記錄

國小1年級的小恩，每天要照顧雙眼接近失明的父親。（張朝欣攝）

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雲林縣北港朝天宮與北港溪人文關懷協會宣揚孝道，利用半年時間走訪29名孝心兒童，用文字與影像記錄其孝行，22日集結成冊，並將於26日舉辦孝心獎加以表揚，邀請大家一起來鼓勵在艱困生活中行孝不輟的孩子們。

北港朝天宮董事蘇健榮走訪地方時，發現偏鄉地區有許多弱勢家庭兒童，小小年紀卻孝心過人，為了鼓勵這些孩子，創辦北港溪人文關懷協會，每年與朝天宮共同舉辦孝心獎，藉由媽祖慈悲與社會善心幫助他們。

今年共有29名國中小學生獲獎，其中年紀最小的是國小1年級的小恩，小恩一出生母親便不告而別，留下他與父親相依為命，父親因洗腎雙眼接近失明，也沒有其他親人可以幫忙，小恩只能自力更生，甚至反過來照顧父親。

小恩每天放學後，都要騎著小腳踏車去買便當或麵包回來給父親吃，父親到北港鎮市區洗腎，還要請假陪伴父親，小小年紀便肩負生活重擔，但他樂觀開朗，只希望快點長大賺錢改善生活。

國小4年級的小賢父母離異，與妹妹全靠患有小兒麻痺的阿嬤照顧，阿嬤在廟口賣金紙，1天收入僅2、300元，懂事的小賢每天幫忙做家事、照顧妹妹，他很愛阿嬤，希望長大後能帶阿嬤環遊世界。

蘇健榮說，每個獲獎的孩子都有1個感人的故事，這些孩子的家庭雖有政府的相關補助，但僅能維持最低限度的生活，希望藉由孝心獎帶給孩子正向的力量，形成善的循環。邀請大家26日上午9點到北港朝天宮文化大樓一起給孩子們加油。

(中時 )

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