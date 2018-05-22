大鍋貼店炒米粉 懷念阿媽古早味

2018年05月22日 18:35 中時 陳麒全

大鍋貼早餐專賣店第二代老闆娘邱淑美說，從小就愛吃媽媽做的炒米粉，一直到現在媽媽還是遵照傳統家常味每日限量現炒製作。（陳麒全攝）

在桃園平鎮市壢新醫院對面的「大鍋貼早餐專賣店」已開店27年，店裡人氣最旺的早餐雖然是大鍋貼，店內的炒米粉也是排行榜前5名必點的餐點之一，因為懷念傳統阿媽炒的米粉味道的饕客，最愛這一味。

創店老闆娘邱黃和子在把27年前開店賣起了大鍋貼，也就把店名取名為「大鍋貼」。一開始只以大鍋貼為主，隨著顧客的要求，陸續也增加了新的菜單，變成現在的「大鍋貼早餐專賣店」，一開店至今也有27年，目前已經是半退休，由女兒邱淑美接棒經營，自己則是在店裡幫忙。

邱黃和子表示，當初開店經營幾年後，雖然以主打大鍋貼為主，但常來的老顧客在聊天時都說，是否可以增加菜單、換換口味。於是就想到炒米粉，沒想到一推出就受到好評，一炒也炒了20年，到現在店內的炒米粉也都是她每日製作，傳統的家常味，每日限量，賣完為止。

大鍋貼店的炒米粉在制作上是選用新竹米粉，邱黃和子強調，一定要選用細條的，這樣口感才會對味。米粉要先用冷水浸泡，時間不可超過一小時，泡軟後立刻撈出瀝乾，再米粉下鍋炒之前，先經過滾水汆燙，才能讓口感更加Q彈。在配料食材上，選用豬瘦肉加上香菇、蝦米爆香拌抄後，炒到八分熟入味，再將米粉放入鍋中與炒料混合收汁，才不會因為炒得太久而糊爛。在上桌前再加上豆芽菜與滷肉汁提味，敢吃辣的人，千萬不要忘了加上店內自製的蒜泥與辣椒，味道更是一絕。

第二代老闆娘邱淑美說，從小就愛吃媽媽做的炒米粉，一直到現在媽媽還是遵照傳統家常味，比較年輕的客人來吃過後，都非常喜歡，直說好像吃到阿媽做的炒米粉。

(中時 )