解密「科學神燈」！「台灣光子源」講座探微觀世界奧祕

國家同步輻射研究中心鳥瞰圖，大環為台灣光子源TPS，小環為台灣光源。（中研院提供）

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中時電子報
／整理報導

浩瀚宇宙，有許多我們不知道的科學秘密！在科學界，台灣人的創意與技術也站在全球頂端！你聽過「科學神燈」嗎？中央研究院5月份故院長講座將邀請國家同步輻射研究中心特聘研究員陳建德院士，介紹有科學神燈之稱的「台灣光子源」同步加速器

以「打造超亮X光神燈、探索微觀世界奧祕」為題，向聽眾介紹，說明該設施之開展契機與應用範圍，並成為提升台灣研究在國際地位的重要動力，實為照亮宇宙萬象的「台灣之光」。

由國人自行設計、主導興建、研發組裝、系統整合、試車成功的世界頂尖X光光源「台灣光子源」，軌道周長518公尺、電子能量30億電子伏特。歷經十年艱鉅挑戰而誕生，2015年成功發出第一道光芒，其亮度是太陽光亮的百萬倍，榮登《科學》（Science）等多本國際知名期刊封面，倍受國際矚目。

而本計畫首期七座光束線實驗設施也於2017年興建完成，陸續開放供學術科技界使用，進行多面像的尖端科學研究，可望揭開微觀世界的奧祕，進一步造福人類與自然生態。

本次邀請講者陳建德院士為「台灣光子源」同步加速器計畫的主要推手之一，將於講座分享第一手精采故事，內容豐富有趣。陳院士研究領域為物質之電子及磁性結構、軟X光能譜學及散射學等，並於研發先進儀器設施方面多有斬獲，其研究成果帶給全球科學界諸多啟發，曾榮獲美國R&D100研究發明獎、美國AT&T貝爾實驗室特殊貢獻獎及總統科學獎等多項重要學術獎項。

中研院為紀念各任院長勛業，廣邀國內外重量級學者，定期舉行故院長講座，期望透過研究成果的分享，促進社會各界及年輕學子對自然、人文及社會科學領域的興趣，啟發更多創新思維與熱忱。

本次演講將於5月26日星期六下午2點在本院學術活動中心2樓第1會議室舉行，免費參加，自由入座，學生憑證可領取《科學人》雜誌過刊，數量有限，送完為止。公務人員還可獲得終身學習認證時數2小時。

(中時電子報)

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