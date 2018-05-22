張菲認為余祥銓壓力大 余帝：姪子沒有心機

2018年05月22日 18:30 時報周刊 林彥君

余帝日前上節目和白冰冰跳舞。

余天和李亞萍的兒子余祥銓，日前因憂鬱症復發取消電視台通告，張菲在錄綜藝節目前表示，余祥銓在意他人眼光，希望努力被看到才有壓力，認為他是很好的年輕人，孝順又聽話，「一開始大家會覺得他是靠爸族，余祥銓就是余祥銓，早已經擺脫父母影子，要快快樂樂過日子。」

他表示常常到余天家作客，認為余祥銓本質好「看他長大，覺得他努力又上進，因為老爸和老媽太紅，讓他壓力很大，這個小孩很孝順，也很聽話又努力。」他認為在演藝圈發展，要走出自己的路，藝人應讓星二代獨自面對，他舉例兒子張少懷在演藝圈發展，他並沒有插手管「他不要我碰他，連他拍戲我都不知道。」

余天的弟弟余帝表示：「我有跟大哥聯絡，小孩子想太多，應該要放輕鬆，不要太執著」他認為余祥銓很孝順，外界不該說余祥銓是靠爸族，「他沒有心機，本質很乖，對自我要求比較高，也很努力拚自己的事業。」

余祥銓的姊姊余苑綺也在臉書發文表示：「弟弟一直以來受到外界的關注，身心都無法放鬆，所承受的壓力是一般人沒辦法理解的，需要長期服用藥物，這一次發病也沒有要怪任何人，希望喜歡他的朋友能繼續幫他加油打氣，近期能給他多一點空間，讓他好好休息，感謝。」

(時報周刊)