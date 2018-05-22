夏令營不一樣！新北菜市場尋美味、二手市集擺攤趣

2018年05月22日 18:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

菜市場好好玩！美味小吃吃不停，從中學習「惜物」與生活知識！新北市市場化身生活教室，推出以「五感」設計闖關遊戲的「新北菜市玩很大」及招募孩子擔任二手小攤商，以培養孩子惜物愛物觀念的「親子二手市集」，將於7月6、13、20及28日舉辦，即日起至31日開放報名，只要至活動官網填寫表單，就有機會免費參加，6月8日公布錄取名單，歡迎家中有6-12歲孩童的家庭踴躍報名。

新北菜市夏令營安排小朋友以嗅覺認識食材。（新北市市場處提供）

市場不僅是生活的一部分，更是生活小教室，為了讓更多孩子能實際體驗市場採買、了解採買小知識，市場處再次推出親子市場夏令營「新北HOW FUN市」系列活動，今(107)年更首次結合「五感」，讓參與體驗的孩童們，運用視、聽、觸、嗅、味覺闖關體驗市場趣味，並同時學習生活知識。

活動關卡包含：考驗眼力發掘市場內蔬果顏色的市場調色盤；用觸覺、嗅覺不同的方式體驗生鮮蔬果，嘗試未知的神秘體驗箱；聆聽市場內刮魚鱗、剁雞、裝袋聲的好市交響樂，培養敏銳生活觀察力；以及邀請攤商帶領親子，輕鬆運用市場新鮮食材，齊力料理出當季味道滿分的美味饗宴。

新北菜市夏令營安排小朋友以觸感，感受食材的樣貌。（新北市市場處提供）

除了能認識食材顏色代表的營養價值、增進孩子們探索的勇氣、悉心品味生活中常忽略的事物，更能品嚐市場美食。於7月6、13、20日辦理三場次，活動時間從早上9點至中午12點，每場次共招募10組親子家庭，邀請大家來新北傳統市場FUN心玩一夏。

此外，本系列活動最終場(7月28日)更有實際體驗擔任二手攤商的「親子二手市集」，除將招募12組親子家庭化身小小攤商為二手物尋找新主人，並與新北玩具銀行合作。

新北菜市夏令營讓小朋友除了認識市場裡的顏色，更能了解食材的營養價值。（新北市市場處提供）

另外募集10組親子參與玩具醫生二手DIY課程，培養孩子愛物惜物觀念。同時，結合公益辦理「二手玩具分享愛」，於活動當日早上9點至中午12點，攜帶家中二手玩具至指定攤位進行捐贈，就有機會抽到免費市場好禮，發揮愛心的同時，也能有機會品嚐市場好味道。

新北市經濟發展局長張峯源表示，新北傳統市場不只是民眾採買新鮮食材的好所在，更是蘊含生活智慧，讓孩子們學習校外知識的好場域。現在的小朋友較少走入傳統市場，對於食材的認識少之又少，有的不知道香蕉有皮，有的連雞、鴨都分不清，甚至還有小朋友認為山藥是ㄧ種藥呢！

新北菜市夏令營將安排親子一同進行料理體驗，共同歷經不一樣的暑假。（新北市市場處提供）

本次推出親子市場夏令營，就是希望孩子在感受活動樂趣的同時，也能從新北傳統市場中，學習、探索、體驗，進而認識食材，並學習如何挑選新鮮蔬果。新北菜市化身生活教室，邀請親子家庭踴躍報名，來新北菜市看見不一樣的市場面貌，感受更多屬於新北市場的「整齊‧清潔‧明亮‧人情味」。

(中時電子報)