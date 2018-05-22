對抗荔枝椿象中市府採綜合防治法

2018年05月22日 18:49 中時 陳世宗

市議員何文海針對野生動物造成的農損，質詢農業局該如何處理？（陳世宗攝）

荔枝椿象已成為台中市新興害蟲，主要寄主為荔枝及龍眼，影響荔枝、龍眼產量與品質。農業局表示，為防治荔枝椿象，農業局採化學、物理及生物防治並重的病蟲害綜合防治法，並製定107年荔枝椿象防治曆，在荔枝及龍眼各生長期採用不同防治方式，以有效對抗荔枝椿象，希望降低農民損失。

台中市議會22日召開定期會，進行財政經濟業務質詢，包括市議員謝明源、翁美春、段緯宇、何文海等人均關心今年市府荔枝椿象防治情形。

謝明源表示，今年的蟲害非常嚴重，不僅果樹，連學校、居家環境也遭荔枝椿象入侵，擔心今年荔枝龍眼產量會嚴重受到影響，希望農業局不僅要正視災損問題，也應積極並跨局處想辦法解決學校、行道樹、居家環境的蟲害問題。

謝明源說，早在前年即已建議農業局注意荔枝椿象的防治，但到今年蟲害特別嚴重，農業局卻僅能培育出150萬隻平腹小蜂，希望農業局對於蟲害防治要更加積極。

初估臺中市約需要1000萬隻平腹小蜂，蜂群密度才足夠對抗蟲害，但今年農業局僅施放百萬隻平腹小蜂、目前也僅培育出150萬隻平腹小蜂，令人擔心到明年荔枝椿象產卵期，是否能培育出足夠的平腹小蜂數量，蟲害是否會更加嚴重。

謝明源強調，除提升培育平腹小蜂數量、重視果園、行道樹的防治工作，廢耕園的管理也要重視，所有的防疫工作都要同步進行，以免造成防治漏洞。翁美春議員表示，荔枝椿象的蟲害嚴重也同樣發生在豐原地區，希望農業局能正視並加快速度，積極防治。

農業局長王俊雄表示，已委請豐原區農會及霧峰區公所成立平腹小蜂飼育中心，兩處飼育中心截至今年5月11日共飼育161萬584隻平腹小蜂。由於平腹小蜂飼育技術難度高，且前置準備期長，飼育過程並須維持適當溫度才能確保數量，因此飼育數有限；為提升飼育數量，農業局今年度已補助兩處飼育中心保溫設備經費，期盼持續增加平腹小蜂數量，強化防治能量。

(中時 )