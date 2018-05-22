台灣無法參與WHA 蔡英文：大陸立即停止損人不利己作為

2018年05月22日 18:42 工商 崔慈悌

台灣無法參與WHA，蔡英文總統今天重批大陸，用政治的手段排除台灣「不僅無助於兩岸的關係，對全球防疫的體系也是一種傷害」，對於大陸逼迫各國民間公司更改台灣名稱，更是「徒增反感魯莽的行為」，她要嚴正告訴中國大陸「立即停止這種損人不利己的作為」。

蔡英文今天接見北美台灣同鄉會回國訪問團時指出，台灣的國際處境比較辛苦，所以拚外交不只是政府要努力，也需要跟民間攜手合作，而台美人就是帶領台灣走向國際的重要力量。

她說，去年美國全球入境計畫納入台灣，今年在美國國會的支持之下，川普總統簽署了「台灣旅行法」，能夠走到這一步，這得感謝所有台美鄉親過去的努力。

世界衛生大會近日正在舉行，台灣卻因大陸打壓無法參與，蔡英文表示，她知道，最近很多北美鄉親舉辦記者會，並前往日內瓦要求世界衛生組織要重視台灣參與世衛大會的必要性。

她說，上周美國也有172位眾議員，13位參議員致函WHO要求讓台灣無條件參與WHA，我國衛生部長陳時中目前也正在日內瓦，爭取與各國對話機會，讓世界也能聽到台灣的聲音。

蔡英文強調，台灣沒有辦法參與世界衛生大會，「當然是因為對岸的政治干擾」，北京當局用政治的手段把台灣排除在全球防疫網之外，「這不僅無助於兩岸的關係，對全球防疫的體系也是一種傷害」。

蔡英文也指出，她注意到中國大陸最近以來方面不僅打壓台灣國際參與，也經常以強迫改名方式，干擾各國民間公司要求更改台灣的名稱。她批評「這種徒增反感魯莽的行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對中國的國際形象也毫無助益」。

蔡英文強調，她不僅要嚴正告訴中國大陸「立即停止這種損人不利己的作為」，更要再一次表達政府立場，她說，參與國際、走向世界，是台灣的主流的民意，在兩岸關係上，政府的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但是也不會在壓力底下屈服。

她說，外交工作沒有失敗主義的空間，壯大台灣更是我們一定要努力走的路，因此這兩年來政府很努力把台灣顧好，相信大家也會發現台灣已跟兩年前有些不同。

(工商 )