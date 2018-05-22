宿舍活化！屏東林管處成立林業服務小棧

屏東林管處將未使用宿舍活化成立林業服務小棧，展示各式文創品及林業書籍和影片，成為民眾休息好去處。（潘建志攝）

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屏東林管處將未使用宿舍活化成立林業服務小棧，展示各式文創品及林業書籍和影片，成為民眾休息好去處。（潘建志攝）

屏東林區管理處位於屏東市公園路上的祕書宿舍長年荒廢，甚至還一度成為流浪漢的居所，為了活化空間，處方重新整修後打造為林業服務小棧，展出疏伐木文創品、林業攝影作品，提供相關書籍、生態影片借閱，成為民眾休憩好去處。

宿舍位於屏東市商業精華區三角窗，地點極佳，不過長期無人居住而荒廢，成為治安死角。為了活化空間，林管處花了20多萬重新整修，打造成為門口有小花園的服務小棧，22日揭牌，成為熱鬧街角的一處休閒站。

小棧將由林管處人員入駐，每周一到周五上午9時到下午4時開放，民眾如果有相關林業問題，例如如何申請樹苗、參加獎勵造林、短期經濟林條件、國家森林遊樂區團體優惠、免費申請解說服務、里山倡議、綠網計畫等都能詢問。

小棧也展出各式林業書籍、影片、展品，其中最吸睛的是和林管處合作藝術家，以疏伐木製作的各式藝品，讓人看了愛不釋手。此外加入「林業之友」會員，便能免費借閱展出書籍及影片。

屏東林管處目前開設甲仙、美濃雙溪、屏東3處林業服務小棧，歡迎民眾逛逛。處長張偉顗表示，林業小棧除了提供民眾一個休憩空間，也能在潛移默化中讓大家了解森林對於環境及生態的重要性，學習「生物多樣性」等重要理念。

(中時 )

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